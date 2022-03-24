Neslihan Atagül eşi Kadir Doğulu ile Seyşeller tatilinde! En cesur halini paylaştı ortalığı salladı Neslihan'ı görenler: "Yaktın buraları"
Neslihan Atagül eşi Kadir Doğulu ile Seyşeller tatilinde! En cesur halini paylaştı sosyal medya yıkıldı Neslihan'ı görenler, 'yaktın buraları' diyor... 2016 yılında kendisi gibi oyuncu olan Kadir Doğulu ile dünyaevine giren Neslihan Atagül Instagram pozlarıyla gündeme bomba gibi düştü. Şu sıralar eşi ile birlikte tatilin keyfini çıkartan Neslihan, duru güzelliği ile hayran bıraktı.
24.03.2022 15:37 - Son Güncelleme: 24.03.2022 15:44
"YAKTIN BURALARI NESLİHAN"
Neslihan Atagül eşi Kadir Doğulu ile Seyşeller tatilinde! En cesur halini paylaştı ortalığı salladı Neslihan'ı görenler 'yaktın buraları' diyor...
Kendisi gibi oyuncu olan eşi Kadir Doğulu ile 6 yıldır mutlu bir evlilik sürdüren Neslihan Atagül, Instagram paylaşımları ile sikkat çekti.
Şu sıralar Seyşeller'de tatil yapan ünlü çiftten Neslihan Atagül, doğal güzelliği ile kısa sürede gündem oldu.