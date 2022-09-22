Nejat İşler’in olaylı gecesi! Yanında kız arkadaşı vardı uçarak yumruk attı o anlar aksiyon filmlerini aratmadı

SAYGISIZLIĞA GELEMEDİ

Tv100'den Onur Üçkarışoğlu'nun haberine göre; müdavimi olduğu bir mekanda eğlenen Nejat İşler, yanındaki kız arkadaşına saygısızca yaklaşan adama çok sinirlendi. 50 yaşındaki ünlü oyuncu uçarak adama yumruk attı. Bir anda mekan karıştı.