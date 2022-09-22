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Nejat İşler'in olaylı gecesi! Yanında kız arkadaşı vardı uçarak yumruk attı o anlar aksiyon filmlerini aratmadı

Nejat İşler'in olaylı gecesi! Uçarak yumruk attı o anlar aksiyon filmlerini aratmadı. Ünlü oyuncu Nejat İşler, İstanbul Asmalımescit'te yanındaki kız arkadaşına saygısızlık yapan bir adama uçarak yumruk attı. İşler, adamı yere yatırıp yumruklamayı sürdürdü. Aksiyon filmlerini aratmayan kavgayı araya giren korumalar sonlandırdı.

22.09.2022 11:18 - Son Güncelleme: 22.09.2022 11:20
Nejat İşler’in olaylı gecesi! Yanında kız arkadaşı vardı uçarak yumruk attı o anlar aksiyon filmlerini aratmadı

NEJAT İŞLER'İN OLAYLI GECESİ!

Yanında kız arkadaşı vardı uçarak yumruk attı, o anlar aksiyon filmlerini aratmadı

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Nejat İşler’in olaylı gecesi! Yanında kız arkadaşı vardı uçarak yumruk attı o anlar aksiyon filmlerini aratmadı

Uzun bir aranın ardından yeniden adından söz ettiren ünlü oyuncu Nejat İşler, Asmalımescit'te bir mekanda kavgaya karıştı.

Nejat İşler’in olaylı gecesi! Yanında kız arkadaşı vardı uçarak yumruk attı o anlar aksiyon filmlerini aratmadı

Nejat İşler, yanında bulunan kız arkadaşına saygısızca davranan bir kişiyi affetmedi.

Nejat İşler’in olaylı gecesi! Yanında kız arkadaşı vardı uçarak yumruk attı o anlar aksiyon filmlerini aratmadı

SAYGISIZLIĞA GELEMEDİ

Tv100'den Onur Üçkarışoğlu'nun haberine göre; müdavimi olduğu bir mekanda eğlenen Nejat İşler, yanındaki kız arkadaşına saygısızca yaklaşan adama çok sinirlendi. 50 yaşındaki ünlü oyuncu uçarak adama yumruk attı. Bir anda mekan karıştı.

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