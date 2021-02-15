Necati Şaşmaz -Nagehan Şaşmaz davasında karar! 'Görüntü ve sesleri ifşa etme' suçundan 22 yıla kadar hapsi isteniyordu
Boşanma haberleri gündeme bomba gibi düşen Necati Şaşmaz ve Nagehan Şaşmaz arasında açılan 'özel hayatın gizliliğini ihlal' davasında karar çıktı. Oyuncu Necati Şaşmaz'ın boşanma aşamasında olduğu eşi Nagehan Şaşmaz'ın ses kayıtlarını ve WhatsApp yazışmalarını habersiz olarak kaydettiği ve boşanma davasında delil olarak sunduğu gerekçesiyle 22 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın karar duruşması yapıldı.
NECATİ ŞAŞMAZ -NAGEHAN ŞAŞMAZ DAVASINDA KARAR!
'Görüntü ve sesleri ifşa etme' suçundan 22 yıla kadar hapsi istenen Necati Şaşmaz'ın davası bugün görüldü. İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 5. celsesinde dava duruşmasına katılmak üzere iki tarafın avukatı da mahkeme salonunda hazır bulundu.
MAHKEMEDEN BERAAT KARARI
Ünlü oyuncu Necati Şaşmaz'ın 'Özel hayatın gizliliğini ihlal etme' ve 'Özel hayata ilişkim görüntü ve sesleri ifşa etme' suçlarından 22 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın 5. celsesi bugün görüldü. Mahkeme duruşma bitiminde, sanık Necati Şaşmaz'ın üzerine atılı 2 suçtan da ayrı ayrı beraatine karar verdi.
KARŞI DAVA AÇTI
Nagehan Şaşmaz, 'peri masalı' olarak başlayan evliliğinin, gördüğü kötü muamele ve ihanet ile kabusa döndüğünü iddia ederek, ünlü oyuncudan 20 milyon TL tazminat, kendisi ve 2 oğlu için de aylık 60 bin TL nafaka istedi. Eşinin, "Sana Polat Alemdar gibi davranacağım" şeklindeki tehditlerine maruz kaldığını öne sürdü.