Naz Elmas teknede güneşlendi bomba görüntü! Eşi ile tatilde olan Naz'a bakın keyfi de pek yerinde!
Naz Elmas teknede güneşlendi, görüntüleri gündeme bomba gibi düştü. Tatil fotoğraflarını Instagram'dan sık sık paylaşan Naz Elmas, eşi Özmandıracı ile önce Göcek ardından da Bodrum'da soluğu aldı. Mavi tura açılan çiftten Naz Elmas'ın tekne üstünde güneşlendiği anlar objektiflere yansıdı. İşte keyifli halleri ile dikkat çeken Naz Elmas'ın tatil görüntüleri...
06.09.2021 09:06
- Son Güncelleme: 06.09.2021 09:09