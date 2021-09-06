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Naz Elmas teknede güneşlendi bomba görüntü! Eşi ile tatilde olan Naz'a bakın keyfi de pek yerinde!

Naz Elmas teknede güneşlendi, görüntüleri gündeme bomba gibi düştü. Tatil fotoğraflarını Instagram'dan sık sık paylaşan Naz Elmas, eşi Özmandıracı ile önce Göcek ardından da Bodrum'da soluğu aldı. Mavi tura açılan çiftten Naz Elmas'ın tekne üstünde güneşlendiği anlar objektiflere yansıdı. İşte keyifli halleri ile dikkat çeken Naz Elmas'ın tatil görüntüleri...

06.09.2021 09:06 - Son Güncelleme: 06.09.2021 09:09
Naz Elmas teknede güneşlendi bomba görüntü! Eşi ile tatilde olan Naz’a bakın keyfi de pek yerinde!

Naz Elmas teknede güneşlendi görüntüsü gündeme bomba gibi düştü. Yaptığı photoshop uygulamarı ile sık sık gündeme gelen Naz Elmas, tatile devam ediyor.

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Naz Elmas teknede güneşlendi bomba görüntü! Eşi ile tatilde olan Naz’a bakın keyfi de pek yerinde!

Yaz boyunca iş insanı Erol Özmandıracı ile Göcek'te görüntülenen oyuncu teknesini Bodrum Türkbükü'ne demirledi.

Naz Elmas teknede güneşlendi bomba görüntü! Eşi ile tatilde olan Naz’a bakın keyfi de pek yerinde!

Bir teknenin üzerinde güneşlenirken objektiflere takılan 38 yaşındaki Naz Elmas'ın halleri objektiflere böyle yansıdı. Elmas, keyifli halleriyle dikkat çekti.

Naz Elmas teknede güneşlendi bomba görüntü! Eşi ile tatilde olan Naz’a bakın keyfi de pek yerinde!

Sahillerde sıcak havanın tadını çıkaran Naz Elmas, sık sık sosyal medya hesabından da plajlardan fotoğraf paylaşıyor.

Naz Elmas teknede güneşlendi bomba görüntü! Eşi ile tatilde olan Naz’a bakın keyfi de pek yerinde!

Takipçileri, ünlü oyuncunun alev ve kalp emojileri eklediği bu karesine övgü dolu yorumlar yağdırdı. Beğeniler kısa sürede binleri aştı.

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