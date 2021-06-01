Naz Elmas - Erol Özmandıracı'nın çatırdayan evliliğinde yeni kriz! 1,5 yıl önce evlenmişlerdi...
Naz Elmas - Erol Özmandıracı'nın çatırdayan evliliğinde yeni kriz! 1,5 yıl önce evlenmişlerdi... Naz Elmas - Erol Özmandıracı boşanıyor mu? Evliliklerini gözlerden uzak yaşayan çift, son dönemde yaşadıkları sorunlarla sık sık isimlerinden söz ettiriyor. Geçtiğimiz ekim ayında yaşadıkları kriz ile gündeme gelen Naz Elmas ve eşi arasında ipler iyice gerildi. Bir dargın bir barışık evlilik sürdürdükleri ileri sürülen Naz Elmas ile Erol Özmandıracı bir kez daha birbirlerini sosyal medyadan takip etmeyi bıraktı. Yaşanan gelişmenin ardından çiftin boşanıp boşanmayacağı merak konusu...
1,5 YILLIK EVLİLİKTE PEŞ PEŞE KRİZ!
Naz Elmas - Erol Özmandıracı'nın çatırdayan evliliğinde yeni kriz! 2019 yılında dünyaevine giren Naz Elmas ile Erol Özmandıracı, geçtiğimiz ekim ayında sosyal medyadan yaptıkları imajı paylaşımlarla dikkat çekmiş, ikilinin birbirini takipten çıkması ile evliliğin sallantıda olduğu ileri sürülmüştü.