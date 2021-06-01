Naz Elmas - Erol Özmandıracı'nın çatırdayan evliliğinde yeni kriz! 1,5 yıl önce evlenmişlerdi...

Naz Elmas - Erol Özmandıracı'nın çatırdayan evliliğinde yeni kriz! 1,5 yıl önce evlenmişlerdi... Naz Elmas - Erol Özmandıracı boşanıyor mu? Evliliklerini gözlerden uzak yaşayan çift, son dönemde yaşadıkları sorunlarla sık sık isimlerinden söz ettiriyor. Geçtiğimiz ekim ayında yaşadıkları kriz ile gündeme gelen Naz Elmas ve eşi arasında ipler iyice gerildi. Bir dargın bir barışık evlilik sürdürdükleri ileri sürülen Naz Elmas ile Erol Özmandıracı bir kez daha birbirlerini sosyal medyadan takip etmeyi bıraktı. Yaşanan gelişmenin ardından çiftin boşanıp boşanmayacağı merak konusu...

01.06.2021 11:06 - Son Güncelleme: 01.06.2021 11:11 BU GALERİYİ PAYLAŞ





