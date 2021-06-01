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Naz Elmas - Erol Özmandıracı'nın çatırdayan evliliğinde yeni kriz! 1,5 yıl önce evlenmişlerdi...

Naz Elmas - Erol Özmandıracı'nın çatırdayan evliliğinde yeni kriz! 1,5 yıl önce evlenmişlerdi... Naz Elmas - Erol Özmandıracı boşanıyor mu? Evliliklerini gözlerden uzak yaşayan çift, son dönemde yaşadıkları sorunlarla sık sık isimlerinden söz ettiriyor. Geçtiğimiz ekim ayında yaşadıkları kriz ile gündeme gelen Naz Elmas ve eşi arasında ipler iyice gerildi. Bir dargın bir barışık evlilik sürdürdükleri ileri sürülen Naz Elmas ile Erol Özmandıracı bir kez daha birbirlerini sosyal medyadan takip etmeyi bıraktı. Yaşanan gelişmenin ardından çiftin boşanıp boşanmayacağı merak konusu...

01.06.2021 11:06 - Son Güncelleme: 01.06.2021 11:11
Naz Elmas - Erol Özmandıracı'nın çatırdayan evliliğinde yeni kriz! 1,5 yıl önce evlenmişlerdi...

1,5 YILLIK EVLİLİKTE PEŞ PEŞE KRİZ!

Naz Elmas - Erol Özmandıracı'nın çatırdayan evliliğinde yeni kriz! 2019 yılında dünyaevine giren Naz Elmas ile Erol Özmandıracı, geçtiğimiz ekim ayında sosyal medyadan yaptıkları imajı paylaşımlarla dikkat çekmiş, ikilinin birbirini takipten çıkması ile evliliğin sallantıda olduğu ileri sürülmüştü.

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Naz Elmas - Erol Özmandıracı'nın çatırdayan evliliğinde yeni kriz! 1,5 yıl önce evlenmişlerdi...

O dönem ayrıldıkları yönünde çıkan haberleri yalanlayan ve beraber görüntü veren çiftin yine kavga ettikleri iddia ediliyor.

Naz Elmas - Erol Özmandıracı'nın çatırdayan evliliğinde yeni kriz! 1,5 yıl önce evlenmişlerdi...

Eşiyle arası bozuk olan Özmandıracı, geçtiğimiz aylarda sosyal medyadan imalı mesajlar yayınladı.

Naz Elmas - Erol Özmandıracı'nın çatırdayan evliliğinde yeni kriz! 1,5 yıl önce evlenmişlerdi...

Deniz kenarında tek başına oturan iş adamı, "İnsan ancak doğada tek başınayken huzur buluyor" notuyla o dönem, ayrılık sinyallerini verdi...

Naz Elmas - Erol Özmandıracı'nın çatırdayan evliliğinde yeni kriz! 1,5 yıl önce evlenmişlerdi...

İşte Naz Elmas'ın eşi ve sizler için derlediğimiz ünlülerin hayat arkadaşları...