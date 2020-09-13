Naya Rivera'nın ölüm anını küçük oğlu işte böyle anlattı! Gölde hayatını kaybeden Naya Rivera'nın son görüntüsü...

Diğer tekne kullanıcısı olayı hemen polise bildirdi ve Naya Rivera'nın kayıp olduğu haberi duyuldu. Günler süren aramadan sonra oyuncunun cansız bedeni bulundu. İyi bir yüzücü olduğu bilinen Rivera'nın hayata veda etmesi sevenlerini ve hayranlarını yasa boğdu.