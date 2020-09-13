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Naya Rivera'nın ölüm anını küçük oğlu işte böyle anlattı! Gölde hayatını kaybeden Naya Rivera'nın son görüntüsü...
Naya Rivera'nın ölüm anını küçük oğlu işte böyle anlattı! Gölde hayatını kaybeden Naya Rivera'nın son görüntüsü...
Naya Rivera ile oğlu Josey Hollis, California'daki Piru Gölü'ne gitti. Bir tekne kiralayan Rivera, oğluyla birlikte göle açıldı. 'Glee' dizisiyle şöhreti yakalayan 33 yaşındaki oyuncu Naya Rivera, 5 yaşındaki oğluyla çıktığı göl gezintisinde ortadan kayboldu. Polis, saatler sonra tekneyi ve içinde uyuyan küçük çocuğu buldu. Glee dizisinin yıldızı, oyuncu Naya Rivera'nın cansız bedeni bulundu. 33 yaşındaki oyuncu Naya Rivera'nın otopsi raporu tamamlandı.
13.09.2020 12:31
- Son Güncelleme: 13.09.2020 12:31
'Glee' dizisinde canlandırdığı 'Santana Lopez' karakteri tanınan oyuncu Naya Rivera'nın ölümüne ilişkin yeni detaylara ulaşıldı. Ventura County Adli Tıbbı'nın raporu; 33 yaşında hayata veda eden Naya Rivera'nın yaşadıklarını gözler önüne serdi.
Polis, olay sırasında Rivera'nın yanında olan 4 yaşındaki oğlu Josey'in anlattıklarını da göz önünde bulundurdu.
TEKNE KİRALAYIP GÖLE AÇILDI
8 Temmuz'da Naya Rivera oğlunu da alarak Piru Gölü'ne gitti. Burada bir tekne kiralayan Rivera oğluyla birlikte göle açıldı.
Saatler sonra gölde seyreden başka bir teknenin sürücüsü Rivera'nın oğlunu, kiraladıkları teknede uyur halde buldu. Rivera ise görünürde yoktu.
Diğer tekne kullanıcısı olayı hemen polise bildirdi ve Naya Rivera'nın kayıp olduğu haberi duyuldu. Günler süren aramadan sonra oyuncunun cansız bedeni bulundu. İyi bir yüzücü olduğu bilinen Rivera'nın hayata veda etmesi sevenlerini ve hayranlarını yasa boğdu.