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Naya Rivera'nın gölde cansız bedenine ulaşıldı! Şüpheli ölümde dikkat çeken detay!
Naya Rivera'nın gölde cansız bedenine ulaşıldı! Şüpheli ölümde dikkat çeken detay!
Naya Rivera ile oğlu Josey Hollis, dün California'daki Piru Gölü'ne gitti. Bir tekne kiralayan Rivera, oğluyla birlikte göle açıldı. 'Glee' dizisiyle şöhreti yakalayan 33 yaşındaki oyuncu Naya Rivera, 5 yaşındaki oğluyla çıktığı göl gezintisinde ortadan kayboldu. Polis, saatler sonra tekneyi ve içinde uyuyan küçük çocuğu buldu. Glee dizisinin yıldızı, oyuncu Naya Rivera'nın cansız bedeni bulundu. 33 yaşındaki oyuncunun oğlunun hayatını kurtardığı ancak kendisi için enerjisinin kalmadığı tahmin ediliyor. Rivera'nın şüpheli ölümünde bir detay dikkat çekti.
14.07.2020 11:05
- Son Güncelleme: 14.07.2020 11:05
ABD'de Glee dizisiyle üne kavuşan 33 yaşındaki oyuncu Naya Rivera'dan gelen haber gündeme bomba gibi düştü. Rivera, California eyaletine bağlı Ventura bölgesinde çarşamba günü bir tekne kiraladı. 4 yaşındaki oğlu Josey'le beraber Piru Gölü'ne açılan genç oyuncudan bir daha haber alınamadı.
33 yaşındaki Naya Rivera'yı arama çalışmaları devam ederken polis gölde bir cansız beden bulunduğunu duyurdu.
The New York Times'ın haberine göre; Ventura şerifi Bill Ayub, buldukları cansız bedenin Naya Rivera'ya ait olduğunu açıkladı. Ayub, olayın intihar olduğuna dair hiçbir belirti olmadığını söyledi.
Şerif, Naya Rivera'nın oğlunu bota taşıyabildiğini ama kendisini kurtarmak için enerjisinin kalmadığını tahmin ettiklerini söyledi.
15 metre derinlikte bulunan Naya Rivera'nın ölüm nedenini doğrulamak için otopsi yapılacak.