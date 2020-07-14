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Naya Rivera'nın gölde cansız bedenine ulaşıldı! Şüpheli ölümde dikkat çeken detay!

Naya Rivera ile oğlu Josey Hollis, dün California'daki Piru Gölü'ne gitti. Bir tekne kiralayan Rivera, oğluyla birlikte göle açıldı. 'Glee' dizisiyle şöhreti yakalayan 33 yaşındaki oyuncu Naya Rivera, 5 yaşındaki oğluyla çıktığı göl gezintisinde ortadan kayboldu. Polis, saatler sonra tekneyi ve içinde uyuyan küçük çocuğu buldu. Glee dizisinin yıldızı, oyuncu Naya Rivera'nın cansız bedeni bulundu. 33 yaşındaki oyuncunun oğlunun hayatını kurtardığı ancak kendisi için enerjisinin kalmadığı tahmin ediliyor. Rivera'nın şüpheli ölümünde bir detay dikkat çekti.

14.07.2020 11:05 - Son Güncelleme: 14.07.2020 11:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





