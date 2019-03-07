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Natalia Oreiro yıllara meydan okuyor! 'Vahşi Güzel'in son halini görmeye hazır mısınız?

Bir döneme damga vuran Vahşi Güzel dizisinde Milagros karakterini canlandıran güzel oyuncu Natalia Oreiro'nun yıllar sonraki hali herkesi şaşırttı. Zamanla birden fazla estetik operasyonuna başvuran ünlü isimleri gördükten sonra Natalia Oreiro'nun nasıl zamana meydan okuduğuna bir bakın. İşte bir zamanlar fırtınalar estiren 'Vahşi Güzel' Natalia Oreiro'nun son hali...

07.03.2019 17:47 - Son Güncelleme: 07.03.2019 17:50
Natalia Oreiro yıllara meydan okuyor! 'Vahşi Güzel'in yeni halini görmeye hazır mısınız?

Vahşi güzel Natalia Oreiro'nun yeni halini görmeye hazır mısınız? Bir zamanlar fırtınalar estiren Natalia Oreiro, adeta yıllara meydan okuyor. İşte gençlik dizisi Vahşi Güzel'in Milagros'unun son hali ve ünlülerin değişimleri...

Natalia Oreiro yıllara meydan okuyor! 'Vahşi Güzel'in yeni halini görmeye hazır mısınız?

Bir televizyon programına katılan Prof. Dr. Canan Karatay'ın 50 yıl önceki fotoğrafları yayınlandı...

Natalia Oreiro yıllara meydan okuyor! 'Vahşi Güzel'in yeni halini görmeye hazır mısınız?

Programın ilerleyen kısımlarında ise Karatay'ın 50 yıl öncesine ait fotoğrafları yayınlandı...

Natalia Oreiro yıllara meydan okuyor! 'Vahşi Güzel'in yeni halini görmeye hazır mısınız?
Natalia Oreiro yıllara meydan okuyor! 'Vahşi Güzel'in yeni halini görmeye hazır mısınız?

Onlar filmleriyle Türk sinemasına damga vuran bir zamanların en ünlü yıldızlarıydı.

1980 ve 90'lar Türk sinemasının en güzel yıldızlarından biri olan Yaprak Özdemiroğlu'nu bir de şimdi görün.

Ünlü müzisyen Atilla Özdemiroğlu'nun kızı olan Yaprak Özdemiroğlu, bale eğitimi almasına rağmen sonra sinemaya adım attı. Güzelliği ve zarafetiyle Türk sinema tarihinin yakın dönemine damga vurdu Özdemiroğlu.

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