Natalia Oreiro yıllara meydan okuyor! 'Vahşi Güzel'in son halini görmeye hazır mısınız?

Onlar filmleriyle Türk sinemasına damga vuran bir zamanların en ünlü yıldızlarıydı.

1980 ve 90'lar Türk sinemasının en güzel yıldızlarından biri olan Yaprak Özdemiroğlu'nu bir de şimdi görün.



Ünlü müzisyen Atilla Özdemiroğlu'nun kızı olan Yaprak Özdemiroğlu, bale eğitimi almasına rağmen sonra sinemaya adım attı. Güzelliği ve zarafetiyle Türk sinema tarihinin yakın dönemine damga vurdu Özdemiroğlu.