Nasipse Olur’un Günfer’i Algı Eke deniz kenarında şov yaptı! Yarı ıslak mayosuyla paylaştı! Sosyal medya onu konuştu
Dürüye'nin Güğümleri dizisinde canlandırdığı Hayriye Gülbayır karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Algı Eke, Nasipse Olur filminin bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündem oldu. Günfer karakterini canlandırdığı filmde sergilediği performansla dikkat çeken Eke'nin sosyal medya paylaşımları da çok konuşuldu. Tatile çıkan Eke'nin son olarak yayınladığı mayolu pozuna ise beğeni yağdı. Yarı ıslak mayosuyla objektif karşısına geçen ünlü oyuncunun fit hali de dikkatlerden kaçmadı. İşte Algı Eke'nin sosyal medyaya damga vuran kumsal pozları...
02.07.2022 00:15 - Son Güncelleme: 02.07.2022 00:35
İlk oyunculuk deneyimini 2008 yılında rol aldığı Baba Ocağı dizisi ile yaşayan Algı Eke, Dürüye'nin Güğümleri'ndeki Hayriye Gülbayır karakteriyle hafızalara kazındı.
Hayat Sevince Güzel, Ayrılsak da Beraberiz, Galip Derviş, Annem Uyurken, Keşanlı Ali Destanı gibi yapımlarda rol alan oyuncu, başrolünü üstlendiği Nasipse Olur filminin televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündem oldu.