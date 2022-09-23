Nalan'ın gizli aşkı meğer Adanalı değilmiş! Camdaki Kız'ın Hayri'si Cihangir Ceyhan'ın gerçek memleketi... Cihangir Ceyhan bakın aslen nereli çıktı!
15 Ekim 1989 tarihinde Adana'da dünyaya gelen Cihangir Ceyhan Camdaki Kız dizisinde canlandırdığı Hayri karakteriyle büyük ilgi görüyor. Geçtiğimiz haftalarda L'Officiel Hommes dergisinin yeni sayısı için objektif karşısına geçen Ceyhan, dizi hakkında "Camdaki Kız'ın bana göre çok zengin bir dünyası var. Her karakter sürprizlerle dolu. Hayri büyük resimde güzel bir ahenk katıyor. Ben de büyük keyif alıyorum hem oynarken hem de izlerken..." diye konuştu.
İlk olarak Sıfır Bir adlı dizi ile yıldızı parlayan oyuncu Cihangir Ceyhan, daha sonra Çukur dizisiyle ününe ün katmıştı. Şimdilerde dizi sektörünün aranan yüzü olan ünlü oyuncu Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Camdaki Kız dizisinde rol alıyor. Geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajında, ''Hayri'yi oynamaktan büyük keyif alıyorum'' demişti. 33 yaşındaki ünlü ismin memleketi merak konusu oldu. Evli ve 1 çocuk babası yakışıklı oyuncunun doğduğu yeri duyan şaştı kaldı. Herkes Adanalı zannediyordu meğer gerçek bambaşkaymış. Bakın Cihangir Ceyhan'ın memleketi aslen neresiymiş...
Ailenin en küçük çocuğu olan Ceyhan, 1991 yılında annesini kaybetti. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İşletme bölümünden mezun olan Cihangir Ceyhan, iki buçuk sene İstanbul'da kamera önü oyunculuk eğitimi almıştır. Eğitimin ardından doğup büyüdüğü Adana'ya dönmüştür. İlk oyunculuk deneyimini 2015 yılında Yusuf adlı sinema filminde 'Serdar' karakteriyle yaşadı.
2016 yılında internetten yayınlanan Sıfır Bir Adana dizisinde 'Cio' karakteriyle dikkatleri üzerine çekti. 2019 yılında Çukur dizisinde 'Azer Kurtuluş' karakteriyle boy gösterdi.
Şimdilerde Camdaki Kız dizisinde Hayri karakterine hayat veren Cihangir Ceyhan, Adana ile özdeşleşse de bakın aslen nereliymiş.