Nalan'ın gizli aşkı meğer Adanalı değilmiş! Camdaki Kız'ın Hayri'si Cihangir Ceyhan'ın gerçek memleketi... Cihangir Ceyhan bakın aslen nereli çıktı!

İlk olarak Sıfır Bir adlı dizi ile yıldızı parlayan oyuncu Cihangir Ceyhan, daha sonra Çukur dizisiyle ününe ün katmıştı. Şimdilerde dizi sektörünün aranan yüzü olan ünlü oyuncu Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Camdaki Kız dizisinde rol alıyor. Geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajında, ''Hayri'yi oynamaktan büyük keyif alıyorum'' demişti. 33 yaşındaki ünlü ismin memleketi merak konusu oldu. Evli ve 1 çocuk babası yakışıklı oyuncunun doğduğu yeri duyan şaştı kaldı. Herkes Adanalı zannediyordu meğer gerçek bambaşkaymış. Bakın Cihangir Ceyhan'ın memleketi aslen neresiymiş...