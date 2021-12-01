Naim Süleymanoğlu’nun hayatını anlatan Cep Herkülü’nün yapımcısı Mustafa Uslu’ya gasp şoku! 6 milyonluk tehdit ve yağma girişimi

Uslu, kendisini ölümle tehdit ederek para tahsil etmeye çalışan yapımcı Sarıkaya, Azimov ve Karataş'ı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbar etti. Sabah'ta yer alan habere göre, Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan üç isim, önceki gün İstanbul Adliyesi'ne getirildi.