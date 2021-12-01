Naim Süleymanoğlu'nun hayatını anlatan Cep Herkülü'nün yapımcısı Mustafa Uslu'ya gasp şoku! 6 milyonluk tehdit ve yağma girişimi
Genel olarak gerçek hayat hikayelerini ele alan filmlere adını yazdıran Mustafa Uslu bu kez kendi yaşadıkları ile film olacak. Uslu, Naim Süleymanoğlu'nun hayatını ele alan Cep Herkülü filminin Bulgaristan'daki çekimleri sonrası anlaşma yaptığı Slvestar Lenenov tarafından parasını almadığı iddiasıyla Rus mafyasına havale edildi. Uslu, mafya tarafından yağmalanmaya çalışıldı.
Başarılı milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun hayatını konu alan 'Cep Herkülü' isimli filmi çekmek için Bulgaristan'da çalışan ünlü yapımcı Mustafa Uslu, çekimler sırasında Bulgar iş insanı Slvestar Lenenov'la bir anlaşma yaptı. Anlaşma karşılığında Uslu, Lenenov'dan Bulgaristan'da yardım alacak ve çekimleri tamamlayacaktı.
NAİM FİLMİ ÜZERİNDEN YAĞMAYA KALKIŞTILAR
İddiaya göre film çekimi bittikten sonra parasını alan Lenenov, ünlü yapımcıdan 6 milyon lira alacağı olduğunu öne sürerek, ikinci kez para istedi. Uslu ise film çekimi gerçekleştikten sonra paranın verildiğini söyledi. Çekimler sonrası parasını tahsil ettiği halde etmediğini ileri süren Lenenov, devreye hatırı sayılır kişileri soktu.
KOBRA'DAN ÖLÜM TEHDİDİ
Mustafa Uslu'yu bir süre sonra Eldaniz Azimov ve 'Kobra' lakaplı Vedat Karataş aradı. Azimov ve Karataş ünlü yapımcıyı ölümle tehdit etmeye başladı. Uslu'yu tehdit eden ikilinin ardından bu kez menajer Hasan Basri Sarıkaya devreye girdi.
Sarıkaya; Lenenov'un parasını istediğini söyleyerek, Rusya'da yeraltı dünyasının en etkili ismi olarak bilinen Zahariy Kalaşov'un, işin içinde olduğunu ve parayı vermesi gerektiğini söyledi.