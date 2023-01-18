Nagihan Survivor'a "Sahte" demiş Acun Ilıcalı yerden yere vurmuştu! Kanser olduğunu açıklayan Nagihan Karadere'den jet özür

Karadere'nin söylediklerini asla kabul etmediğini dile getiren Acun Ilıcalı, şöyle konuştu: "Survivor seyircinin 'Bu sezon kim şampiyon olmalı?' diye takdir ettiği bir yarışma. Nagihan Hanım sağ olsun çok bozuldu. Survivor'da birinci olamadı diye... Mesela Nagihan hangi özelliğiyle birinci olacaktı ben onu çözemedim. Gerçekten öyle. Hani Nagihan'a baktığım zaman benim çok sevdiğim bir insan, görüştüğüm de bir insan.