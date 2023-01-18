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Haberler Magazin Nagihan Survivor'a "Sahte" demiş Acun Ilıcalı yerden yere vurmuştu! Kanser olduğunu açıklayan Nagihan Karadere'den jet özür

Nagihan Survivor'a "Sahte" demiş Acun Ilıcalı yerden yere vurmuştu! Kanser olduğunu açıklayan Nagihan Karadere'den jet özür

Survivor 2022 All-Star'ın en büyük şampiyonluk favorilerinden biri olarak gösterilirken elenmesiyle herkesi şoke eden Nagihan Karadere, tüm sezonun da en olaylı isimlerinden biriydi. Ettiği kavgalar, gerekse parkur performansıyla hem sezona hem de tüm Survivor tarihine damgasını vuran isimlerinden biri olan Nagihan Karadere geçtiğimiz günlerde Survivor için "Çok sahte bir ortam var hayatımda görmediğim üçkağıtları gördüm" demiş bunun üzerine Acun Ilıcalı, Karadere'yi yerden yere vurmuştu. Kısa süre önce kansere yakalandığını duyuran Karadere günler sonra çark etti, özür diledi.

18.01.2023 10:02 - Son Güncelleme: 18.01.2023 10:02
Nagihan Survivor’a Sahte demiş Acun Ilıcalı yerden yere vurmuştu! Kanser olduğunu açıklayan Nagihan Karadere’den jet özür

Nagihan Karadere, Survivor'un yeni sezonu başlamadan önce yarışmayla ilgili yaptığı açıklamalarla dikkat çekmişti. Ardından Acun Ilıcalı, Survivor Panaroma yayınında Karadere'yi yerden yere vurmuştu. Bunun üzerine bakın Karadere ne yaptı.

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Nagihan Survivor’a Sahte demiş Acun Ilıcalı yerden yere vurmuştu! Kanser olduğunu açıklayan Nagihan Karadere’den jet özür

Fenomen yarışmacı, yarışmanın sahte olduğunu ve kimsenin Survivor'a gitmemesi gerektiğine dair açıklamalarda bulundu.

Nagihan Survivor’a Sahte demiş Acun Ilıcalı yerden yere vurmuştu! Kanser olduğunu açıklayan Nagihan Karadere’den jet özür

Karadere, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Survivor sahte bir ortam, herkes menfaat herkes çıkar derdinde. Arkadaşlıklar yalan. Survivor'da görmediğim kadar samimiyetsizlikler gördüm. Görmediğim kadar yalanlar gördüm. Hayatımda görmediğim üçkağıtlar gördüm"

Nagihan Survivor’a Sahte demiş Acun Ilıcalı yerden yere vurmuştu! Kanser olduğunu açıklayan Nagihan Karadere’den jet özür

ACUN ILICALI'DAN YANIT!
Survivor 2023'ün ilk bölümü yayınlanmadan önce Survivor Panorama'ya katılan Acun Ilıcalı, Nagihan Karadere'nin bu sözlerine karşılık vermişti.

Nagihan Survivor’a Sahte demiş Acun Ilıcalı yerden yere vurmuştu! Kanser olduğunu açıklayan Nagihan Karadere’den jet özür

Karadere'nin söylediklerini asla kabul etmediğini dile getiren Acun Ilıcalı, şöyle konuştu: "Survivor seyircinin 'Bu sezon kim şampiyon olmalı?' diye takdir ettiği bir yarışma. Nagihan Hanım sağ olsun çok bozuldu. Survivor'da birinci olamadı diye... Mesela Nagihan hangi özelliğiyle birinci olacaktı ben onu çözemedim. Gerçekten öyle. Hani Nagihan'a baktığım zaman benim çok sevdiğim bir insan, görüştüğüm de bir insan.

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