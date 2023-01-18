Nagihan Survivor'a "Sahte" demiş Acun Ilıcalı yerden yere vurmuştu! Kanser olduğunu açıklayan Nagihan Karadere'den jet özür
Survivor 2022 All-Star'ın en büyük şampiyonluk favorilerinden biri olarak gösterilirken elenmesiyle herkesi şoke eden Nagihan Karadere, tüm sezonun da en olaylı isimlerinden biriydi. Ettiği kavgalar, gerekse parkur performansıyla hem sezona hem de tüm Survivor tarihine damgasını vuran isimlerinden biri olan Nagihan Karadere geçtiğimiz günlerde Survivor için "Çok sahte bir ortam var hayatımda görmediğim üçkağıtları gördüm" demiş bunun üzerine Acun Ilıcalı, Karadere'yi yerden yere vurmuştu. Kısa süre önce kansere yakalandığını duyuran Karadere günler sonra çark etti, özür diledi.
Nagihan Karadere, Survivor'un yeni sezonu başlamadan önce yarışmayla ilgili yaptığı açıklamalarla dikkat çekmişti. Ardından Acun Ilıcalı, Survivor Panaroma yayınında Karadere'yi yerden yere vurmuştu. Bunun üzerine bakın Karadere ne yaptı.
Fenomen yarışmacı, yarışmanın sahte olduğunu ve kimsenin Survivor'a gitmemesi gerektiğine dair açıklamalarda bulundu.
ACUN ILICALI'DAN YANIT!
Survivor 2023'ün ilk bölümü yayınlanmadan önce Survivor Panorama'ya katılan Acun Ilıcalı, Nagihan Karadere'nin bu sözlerine karşılık vermişti.
Karadere'nin söylediklerini asla kabul etmediğini dile getiren Acun Ilıcalı, şöyle konuştu: "Survivor seyircinin 'Bu sezon kim şampiyon olmalı?' diye takdir ettiği bir yarışma. Nagihan Hanım sağ olsun çok bozuldu. Survivor'da birinci olamadı diye... Mesela Nagihan hangi özelliğiyle birinci olacaktı ben onu çözemedim. Gerçekten öyle. Hani Nagihan'a baktığım zaman benim çok sevdiğim bir insan, görüştüğüm de bir insan.