Mustafa Sandal'ın son halini görenler şaşıp kaldı yorumlar havada uçuştu: "Emrah mı o?"
Mustafa Sandal'ın son halini görenler şaşıp kaldı, "Emrah mı o?" yorumları havada uçuştu. 52 yaşındaki başarılı şarkıcı Mustafa Sandal, sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında... 90'ların en popüler isimlerinden olan Sandal imaj değiştirdi. 2 çocuk babası Mustafa Sandal'ın Instagram paylaşımını görenler, 'Küçük Emrah' olarak hafızalarda yer edinen şarkıcı Emrah Erdoğan'a benzetti.
12.04.2022 14:27 - Son Güncelleme: 12.04.2022 14:35
İşte Mustafa Sandal'a gelen, "Emrah mı o?" , "Bende dedim ki Emrah'ı ne zaman takip etmişim" gibi yorumların bazıları...