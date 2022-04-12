RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Mustafa Sandal'ın son halini görenler şaşıp kaldı yorumlar havada uçuştu: "Emrah mı o?"

Mustafa Sandal'ın son halini görenler şaşıp kaldı yorumlar havada uçuştu: "Emrah mı o?"

Mustafa Sandal'ın son halini görenler şaşıp kaldı, "Emrah mı o?" yorumları havada uçuştu. 52 yaşındaki başarılı şarkıcı Mustafa Sandal, sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında... 90'ların en popüler isimlerinden olan Sandal imaj değiştirdi. 2 çocuk babası Mustafa Sandal'ın Instagram paylaşımını görenler, 'Küçük Emrah' olarak hafızalarda yer edinen şarkıcı Emrah Erdoğan'a benzetti.

12.04.2022 14:27 - Son Güncelleme: 12.04.2022 14:35
Mustafa Sandal’ın son halini görenler şaşıp kaldı yorumlar havada uçuştu: Emrah mı o?

"EMRAH MI O?"

Mustafa Sandal'ın son halini görenler şaşıp kaldı, yorumlar havada uçuştu...

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Mustafa Sandal’ın son halini görenler şaşıp kaldı yorumlar havada uçuştu: Emrah mı o?

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla konuşulurken, bol bol oğluyla eğlenceli anlarını paylaşmaya çalışan Sandal, geçen günlerde attığı bir fotoğrafla ortalığı karıştırdı.

Mustafa Sandal’ın son halini görenler şaşıp kaldı yorumlar havada uçuştu: Emrah mı o?

Sakallarında beyazları çıkan Sandal, aynada kendini çektiği bir fotoğrafını paylaştı. Paylaşımının altına gelen yorumlarda yazan takipçileri onu oyuncu ve şarkıcı Emrah'a benzetti.

Mustafa Sandal’ın son halini görenler şaşıp kaldı yorumlar havada uçuştu: Emrah mı o?

Fotoğrafa gelen yorumlar gündeme bomba gibi düştü.

Mustafa Sandal’ın son halini görenler şaşıp kaldı yorumlar havada uçuştu: Emrah mı o?

İşte Mustafa Sandal'a gelen, "Emrah mı o?" , "Bende dedim ki Emrah'ı ne zaman takip etmişim" gibi yorumların bazıları...

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