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Mustafa Sandal’ın eski eşi Emina Jahovic ve çocuklarından kötü haber! Sağlık durumları nasıl?

Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic ve çocuklarından kötü haber geldi. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs haberleri magazin dünyasında da yerini almaya devam ediyor. Son olarak Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven'den gelen koronavirüs haberinin ardından Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic ve çocuklarının da koronavirüse yakalandığı öğrenildi. Salgının başından beri tüm tedbirlere uyduğunu söyleyen Jahovic, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla test sonuçlarının pozitif çıktığını duyurdu.

08.02.2021 11:13 - Son Güncelleme: 08.02.2021 11:56
Mustafa Sandal’ın eski eşi Emina Jahovic ve çocuklarından kötü haber! Sağlık durumları nasıl?

Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic ve çocuklarından kötü haber geldi. Emina Jahovic ve çocukları Yavuz ile Yaman koronavirüse yakalandı.

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Mustafa Sandal’ın eski eşi Emina Jahovic ve çocuklarından kötü haber! Sağlık durumları nasıl?

Pandemi başından beri tüm tedbirleri alan Jahovic, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

Mustafa Sandal’ın eski eşi Emina Jahovic ve çocuklarından kötü haber! Sağlık durumları nasıl?

Jahovic paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Pandemi sürecinin başından beri gerçekten çok dikkatli ve özenli davranmamıza rağmen; maalesef çocuklarım Yavuz, Yaman ve benim Covid-19 test sonuçlarımızın pozitif olduğunu öğrendik.""Tedavilerimize kıymetli doktorlarımızın kontrolünde, ev karantinasında devam ediyoruz. Bizlere iyi dileklerini ileten, dualarını esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim."

Mustafa Sandal’ın eski eşi Emina Jahovic ve çocuklarından kötü haber! Sağlık durumları nasıl?

"Bu zor süreci dünyada en iyi yöneten ülkelerden biri olduğumuzu bizzat şahit oldum. Bir kez daha Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğum ve bu ülkede yaşadığım için onur duydum."

Mustafa Sandal’ın eski eşi Emina Jahovic ve çocuklarından kötü haber! Sağlık durumları nasıl?

"Test aşamasından itibaren, öncelikle evimize kadar ilaçlarımızı getirdiler ve tüm süreçte her gün telefonla arayarak durumumuzu yakından takip ettiler. Bu duygusal ve korku dolu süreci çocuklarımla tek başıma atlatmaya çalışırken; aklımdan dünyanın her yerinde benzer veya daha zor şartlarla mücadele eden, bu hastalık sebebiyle sevdiklerini kaybeden milyonlarca insan geçti. Böyle bir süreçte bu kadar kıymetli bir desteği hissetmek ve yalnız olmadığımızı bilmek bize güç verdi."