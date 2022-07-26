Mustafa Ceceli'nin kardeşini görenler gözlerine inanamıyor! İkizi olsa bu kadar benzer, annesi bile karıştırabilir! Yok böyle benzerlik
Ünlü şarkıcı Mustafa Ceceli'nin kardeşi sosyal medyayı salladı. Benzerlikleri dikkat çeken kardeşlere yorum yağdı. Şimdilerde genç isimlerle klipleri milyonlar tarafından izlenen Ceceli bir yandan da sektöre yeni isimler kazandırıyor. Genç şarkıcılara destek çıkmasıyla alkış alan ünlü şarkıcının sosyal medyada 5 milyonu aşkın da takipçisi bulunuyor. Son olarak kardeşi ile fotoğrafları çok konuşuldu. Şaşırtıcı derecede birbirine benzeyen kardeşler görenlerin ağzını açık bıraktı.
26.07.2022 14:24 - Son Güncelleme: 26.07.2022 14:24
Şarkıcı, aranjör ve albüm yapımcısı olan Mustafa Ceceli müzik hayatına 2003 yılında başlamasının ardından 2007 yılında Enbe Orkestrası'nın albümünde konuk sanatçı olarak Sezen Aksu'nun Unutamam şarkısını seslendirmişti.
MUSTAFA CECELİ'NİN KARDEŞİ SİNAN'A BAKIN YOK BU KADAR BENZERLİK
Mustafa Ceceli'nin instagram fotoğraflarında kardeşi Sinan Ceceli ile olan paylaşımlarını görenler gözlerine inanamıyor.