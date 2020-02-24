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Müslüman olma hikayesini böyle açıkladı! Hayranları şoke oldu! İşte Hollywood'un Müslüman ünlüleri...

Müslüman olma hikayesini böyle açıkladı! Hayranları şoke oldu! İşte Hollywood'un Müslüman ünlüleri... Son yıllarda yıldızı parlayan, en son Victoria Secret melekleri arasında yer alan dünyaca ünlü manken Gigi Hadid'in kökleri Orta Doğu ve Filistin'e kadar uzanıyor. Köklerini her daim dışa vurmaktan çekinmeyen Gigi Hadid'in babası Müslüman, annesi ise Hristiyan. Hadid kardeşlerin bir diğeri olan Bella Hadid de her fırsatta Müslüman olduğunu dile getiriyor. Kimi şarkıcı, kimi manken, kimi de oyuncu! Hiç tahmin edemeyeceğiniz ünlüler aslında Müslüman kökenli... İşte dünyada en çok tanınan Müslüman ünlüler...

24.02.2020 09:46 - Son Güncelleme: 24.02.2020 09:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





