Murat Yıldırım’ın ikizi ortaya çıktı! Meğer kendisinden de ünlü oyucuymuş! Herkes Akraba zannediyor Masumlar Apartmanı’nın Naci’si...

Yılbaşı gecesi O Ses Türkiye programının özel konuğu olan Murat Yıldırım yakışıklılığının yanı sıra sempatikliği ile de dikkat çekti. 42 yaşındaki oyuncu erkek jürilere attığı taş sonrası komik anlar yaşandı. Jüri üyelerinden Beyazıt Öztürk'ün ''Murat Yıldırım'ın az önceki hareketini gördünüz. Çirkin derken bizi gösterdi.'' sözleri kahkahaya boğdu. Yıldırım'ın hayranları ünlü oyuncunun son halini Tansel Öngel ile karşılaştırdı. Ortaya çıkan görüntü ise herkesi çok şaşırttı. Sosyal medyada, ''Murat Yıldırım'ın meğer ikizi varmış'', ''Çok benziyorlar'' , ''Bir tek ben mi benziyorum'' yorumları geldi. İşte ikilinin benzerlikleri...