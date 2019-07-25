Murat Yıldırım'ın eski eşi ortaya çıktı! Murat Yıldırım eski eşine aşkını bu sözlerle anlatmıştı... Murat Yıldırım kimdir?
Murat Yıldırım, ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster programıyla, en az oyunculukta olduğu kadar sunuculukta da başarılı olduğunu gösterdi. Ekranların yakışıklı oyuncusu Murat Yıldırım'ın şimdilerde herkesi imrendiren bir evliliği var. 39 yaşındaki Murat Yıldırım, 2016 yılında Faslı güzel İmane Elbani ile evlendi. Murat Yıldırım daha önce de evlilik yaptı. Yakışıklı sunucu Murat Yıldırım'ın eski eşinin kim olduğunu biliyor musunuz? O ismi öğrenince çok şaşıracaksınız... Murat Yıldırım'ın eski eşine yaptığı evlenme teklifi ise çok konuşulmuştu... kaçmadı. İşte Murat Yıldırım'ın eski eşi için sarf ettiği sözler...
25.07.2019 18:09
- Son Güncelleme: 25.07.2019 23:56
Özcan Deniz son günlerin magazin gündemine damga vuran isim oldu. İstanbullu Gelin dizisinde canlandırdığı Faruk karakteri ile son dönemin en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Özcan Deniz'in Feyza Aktan ile boşanması gündeme bomba gibi düştü. Aktan ile boşanan Özcan Deniz'in daha önce bir kere daha evlendiğini biliyor muydunuz?
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