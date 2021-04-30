Murat Yıldırım’dan ihtiyaç sahiplerine yardım kolisi! Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu’ndan sonra…
Murat Yıldırım tam kapanma öncesi hareket geçti! Magazin dünyasının örnek çifti olarak gösterilen Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, Ramazan ayı öncesi 3 kişilik bir ekip kurmuş ve bin aileye erzak yardımı yapmıştı. Benzer bir davranış Murat Yıldırım'dan geldi! Ünlü oyuncu, tam kapanmanın başlamasına saatler kala ihtiyaç sahiplerinin evlerine giderek hazırlattığı erzak kolisini tek tek dağıttı. İşte detaylar…
30.04.2021 19:16
- Son Güncelleme: 30.04.2021 19:16
Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, Ramazan ayı öncesi 3 kişilik bir ekip kurmuş ve bin aileye erzak yardımı yapmıştı. Ünlü çiftin örnek davranışı sevenlerinin takdirini toplamıştı.
Benzer bir davranış Murat Yıldırım'dan geldi. Ünlü oyuncu, tam kapanma öncesi ihtiyaç sahipleri için erzak kolisi hazırlattı.
Yıldırım, tam kapanmanın başlamasına saatler kala ise ihtiyaç sahiplerinin evlerine giderek kolileri tek tek dağıttı.
Bir vatandaşın oyuncuyu erzak dağıtımı yaparken görüntülemesi üzerine ise Yıldırım'ın yaptığı bu anlamlı yardım ortaya çıktı.
"MURAT YILDIRIM ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ"
Murat Yıldırım geçtiğimiz yıl da ramazan ayında bir süpermarkette ihtiyaç sahibi aileler için yardım kolileri hazırlarken görüntülenmişti.