Murat Yıldırım’dan ihtiyaç sahiplerine yardım kolisi! Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu’ndan sonra…

Murat Yıldırım tam kapanma öncesi hareket geçti! Magazin dünyasının örnek çifti olarak gösterilen Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, Ramazan ayı öncesi 3 kişilik bir ekip kurmuş ve bin aileye erzak yardımı yapmıştı. Benzer bir davranış Murat Yıldırım'dan geldi! Ünlü oyuncu, tam kapanmanın başlamasına saatler kala ihtiyaç sahiplerinin evlerine giderek hazırlattığı erzak kolisini tek tek dağıttı. İşte detaylar…

30.04.2021 19:16 - Son Güncelleme: 30.04.2021 19:16 BU GALERİYİ PAYLAŞ





