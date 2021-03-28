Murat Cemcir'e ikinci yıkım! Annesinden sonra kardeşinin de kanser olduğu ortaya çıktı

TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Kız kardeşine kasım ayında teşhis konulduktan sonra ameliyat ve kemoterapi sürecini takip eden ünlü oyuncunun annesinin durumunun iyi olduğu, kız kardeşinin ise kemoterapi tedavisinin devam ettiği öğrenildi. İşte sizler için derlediğimiz ünlü isimler ve ailelerinin fotoğrafları...