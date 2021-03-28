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Murat Cemcir'e ikinci yıkım! Annesinden sonra kardeşinin de kanser olduğu ortaya çıktı

Murat Cemcir'e ikinci yıkım! Annesinden sonra kardeşinden de kanser olduğu ortaya çıktı. 2019 yılından bu yana kemik kanseri tedavisi gören annesiyle yakından ilgilenen ve İstanbul-Tokat arasında mekik dokuyan oyuncu Murat Cemcir, kız kardeşi Nagihan Cemcir'e de akciğer kanseri teşhisi konulduğunu öğrendi, dünyası başına yıkıldı.

28.03.2021 13:36 - Son Güncelleme: 28.03.2021 13:51
Murat Cemcir'e ikinci yıkım! Annesinden sonra kardeşinden de kanser olduğu ortaya çıktı

İKİNCİ YIKIM!

2019 yılından bu yana kemik kanseri tedavisi gören annesiyle yakından ilgilenen oyuncu Murat Cemcir'in, kız kardeşi Nagihan Cemcir'e de akciğer kanseri teşhisi konuldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Murat Cemcir'e ikinci yıkım! Annesinden sonra kardeşinden de kanser olduğu ortaya çıktı

Annesinin tedavi sürecinde İstanbul-Tokat arasında mekik dokuyan Murat Cemcir, ailesine elinden gelen yardımı yaparken, kız kardeşinin de kansere yakalandığını öğrenince bir şok daha yaşadı.

Murat Cemcir'e ikinci yıkım! Annesinden sonra kardeşinden de kanser olduğu ortaya çıktı

TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR
Kız kardeşine kasım ayında teşhis konulduktan sonra ameliyat ve kemoterapi sürecini takip eden ünlü oyuncunun annesinin durumunun iyi olduğu, kız kardeşinin ise kemoterapi tedavisinin devam ettiği öğrenildi. İşte sizler için derlediğimiz ünlü isimler ve ailelerinin fotoğrafları...

Murat Cemcir'e ikinci yıkım! Annesinden sonra kardeşinden de kanser olduğu ortaya çıktı

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Murat Cemcir'e ikinci yıkım! Annesinden sonra kardeşinden de kanser olduğu ortaya çıktı

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