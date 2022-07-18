Murat Boz’dan flaş aşk açıklaması! Sonunda suskunluğunu bozdu! Tüm gözler Tuba Büyüküstün’e çevrildi! “Diziyle birlikte tanıştık...”
Murat Boz'dan flaş aşk açıklaması! Aslı Enver ile yaşadığı aşkla bir dönem magazin gündeminden düşmeyen ünlü şarkıcı Murat Boz'un bu ilişkisi 2019 yılının son aylarında bitti. Bu ayrılığın ardından ünlü popçunun adı birçok güzelle anıldı. Boz'un son olarak ise Bir dijital platform için çekilen 'Another Self' dizisinde başrolü paylaştığı Tuba Büyüküstün'le aşk yaşadığı iddia edildi. Aşk dedikoduları ikilinin her birlikte görünmesiyle ayyuka çıktı. Ancak ne Tuba Büyüküstün ne de Murat Boz konuyla ilgili net bir açıklama yaptı. Sonunda beklenen açıklama geldi ve Murat Boz tüm iddialara son noktayı koydu. Bunun üzerine tüm gözler Tuba Büyüküstün'e çevrildi. İşte detaylar...
18.07.2022 19:19 - Son Güncelleme: 18.07.2022 19:19
Murat Boz'un, oyuncu Aslı Enver ile üç yıl süren ilişkisi 2019 yılının son aylarında bitti. Bu ayrılığın ardından ünlü popçunun adı birçok güzelle anıldı.
Boz'un son olarak ise Bir dijital platform için çekilen 'Another Self' dizisinde başrolü paylaştığı Tuba Büyüküstün'le aşk yaşadığı iddia edildi.
Murat Boz'un 'daha fazla zaman geçirmek' adına Büyüküstün'ün yaşadığı Anadolu Yakası'na taşınması da bu iddiaları güçlendirdi.
İddiaların aslını öğrenmek için ise Murat Boz'a 'Tuba Büyüküstün ile aranızda bir ilişki var mı' sorusu yöneltildi.