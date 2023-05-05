Müjde Uzman’ın eski sevgilisi şaşırttı ’’Biz EKG cihazı gibiydik’’ Sinan Akçıl’la aşk yaşadığı iddia edilmişti! Biten ilişkisinin nedeni...

Oyunculuk kariyerine ilk kez 2008 yılında rol aldığı Paramparça Aşklar adlı diziyle başlayan oyuncu günümüze kadar bir çok dizi ve proje de yer aldı.

2010 yılında Kapalı Çarşı ve Aşk Bir Hayal dizilerinde konuk oyuncu olarak yer aldıktan sonra Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Muhteşem Yüzyıl, 20 Dakika ve Kiralık Aşk gibi dizilerde yer alan Müjde Uzman, sinema dünyasına 2015 yılında Hadi İnşallah filmi ile adım attı.