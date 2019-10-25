Muhterem Nur'dan Müslüm itirafı! Gerçek meğer çok başkaymış...Muhterem Nur'dan o iddialara cevap

Gişede fırtına gibi esen ve 2018 yılının açık ara en çok izlenen filmi olan Müslüm hakkında her gün yeni haberler şaşırtıcı iddialar ortaya çıkıyor. Şarkılarıyla milyonlarca insanın gönlünde yer eden Müslüm Gürses'in hayat arkadaşı Muhterem Nur, Müslüm Gürses ile olan anılarını paylaştı. Müslüm Gürses'in iyi bir insan olduğundan bahseden Muhterem Nur, Miüslüm Gürses'ten gördüğü şiddet iddiaları konusunda beklenmedik açıklamalarda bulundu. Muhterem Nur, evliyken Müslüm Gürses'ten şiddet gördüğü iddialarına cevap verdi. Muhterem Nur, "Müslüm evde çocuk gibiydi. Dışarıda çok ciddiydi ama evde çok iyiydik. Haksızlığa kesinlikle tahammülü yoktu" ifadesini kullandı. İşte Muhterem Nur'un o itirafları...

25.10.2019 18:39 - Son Güncelleme: 25.10.2019 18:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





