Müge Anlı'yı hiç böyle görmediniz! 'Annem akşam saçlarımı görünce... Uzun saçları gitti yerine bambaşka bir Müge geldi!
14 sezondur Müge Anlı ile Tatlı Sert ile izleyiciyle buluşan Müge Anlı, sezon finali öncesi bombayı patlatarak evleneceğini duyurmuştu. Şinasi Yüzbaşıoğlu ile sade bir törenle dünyaevine giren ünlü sunucunun sosyal medya hesabında da 4 milyonu aşkın takipçisi bulunuyor. Her adımı olay yaratan başarılı gazetecinin saçlarında yaptığı değişiklik sosyal medyayı salladı. Paylaşımının yanına çocukluk fotoğrafını da iliştiren Anlı, 'Annem akşam saçlarımı görünce, hemen bu çocukluk fotoğrafımı ortaya çıkardı ' notunu düştü.
Anlı, "Bugün kendimle ilgili bir haber vereceğim. Aslında cuma günü verecektim bu haberi ama ne yazık ki, o kadar yalan yanlış haberler çıkıyor ki. Ben zaten hiçbirine cevap vermem. Hiç muhatap almıyorum kimseyi kendime. Siz beni izliyorsunuz, kötü yazanlara söylüyorum yazıyorsunuz. sizi okumuyorum!"
"Cuma günü vermeyi düşünüyordum bu haberi ama bugün vermeyi daha uygun gördüm. Sevgili dostlar beni yıllarca evinizde misafir etmekle kalmadınız, ailenizin bir ferdi olarak da kabul ettiniz. Bu yüzden de kendimle ilgili sizleri de çok mutlu edecek bir haberi ilk ağızdan duymanızı istedim. Evlenmeye karar verdim."
"Herkes evleniyor çok abartacak bir şey yok bence. Ama mutlu olacağınızı biliyordum. Dualarınızı almak istedim. Müstakbel damadınızın adı Şinasi Yüzbaşıoğlu. Kendisi devlet memuru. Çok da saygı duyduğum bir mesleği var. Siz her zaman benim özel yaşamıma saygı duydunuz. Bu kararıma da saygı duyacağınıza, mutluluğum için de edeceğinize eminim." diye konuşmuştu.
25 Haziran 2022 Cumartesi günü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlenen ünlü sunucunun bir otelde gerçekleşen nikah törenine Zahide Yetiş, Zuhal Topal ve Şebnem Bursalı gibi sınırlı sayıda dostunun katıldığı öğrenildi.