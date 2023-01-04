Müge Anlı'yı görenler şaşıp kalıyor! Fotoğraftaki "O" kadın! Yıllar önce çekilen fotoğrafı ortaya çıktı: "1 yaşından 49 yaşına her türlü havalı"
Atv ekranlarının sevilen sunucusu, Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ile Türkiye gündemini belirlemeye devam ediyor. Yıllarca aydınlatılamayan cinayetler, dinmeyen hasretler, esrarengiz kayıplar, dinmeyen gözyaşları Müge Anlı ve ekip arkadaşları ile Atv ekranlarında çözüme kavuşuyor. 49 yaşındaki Müge Anlı, özel hayatını gözler önünde yaşamayı tercih etmeyen ünlüler arasında. Durum böyle olunca hakkında her detay merak ediliyor, ortaya çıkınca da günlerce konuşuluyor. Zaman zaman gençlik fotoğraflarıyla gündeme gelen Anlı'nın bir gençlik fotoğrafı daha ortaya çıktı. İşte haberin detayları...
04.01.2023 12:41 - Son Güncelleme: 04.01.2023 12:41
Son dönemlerde sosyal medya hesabını da aktif kullanan Müge Anlı'nın gençlik fotoğrafı ortaya çıktı.
İlk defa ortaya çıkan gençlik fotoğrafında Anlı, güzelliğiyle kendine hayran bıraktı. Anlı için "1 yaşından 49 yaşına her türlü havalı", "Yıllar ona uğramamış" yorumları yapıldı. İşte başta Müge Anlı olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri.