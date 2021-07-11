Müge Anlı'yı görenler şaşıp kaldı! Gençliğiyle hayran bırakan Müge Anlı meğer bakın hangi dizide rol almış...

Müge Anlı'yı o dizide görenler şaşıp kalıyor! Atv ekranlarının sevilen sunucusu, Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ile Türkiye gündemini belirlemeye devam ediyor. Verdiği radikal kararla Instagram hesabı açan ve sevenleri ile her daim iletişim halinde kalan Anlı, sosyal medyada da oldukça iddialı. Ara ara yaptığı paylaşımlarla sosyal medya gündeminde de en çok konuşulanlar arasına giren Müge Anlı gençlik haliyle herkesi bir kez daha kendine hayran bırakıyor. Özel hayatını gözler önünde yaşamayı tercih etmeyen Müge Anlı hakkında araştırma yapan hayranları, Anlı'nın yıllar önce ATV'nin sevilen dizisinde rol aldığını görünce şaşırıyor. İşte 'kalbinin güzelliği yüzüne yansıyor' dedirten Müge Anlı'nın 2015 yılında rol aldığı o dizi ve hayran bırakan gençlik fotoğrafları...

11.07.2021 09:15 - Son Güncelleme: 11.07.2021 09:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





