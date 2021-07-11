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Müge Anlı'yı görenler şaşıp kaldı! Gençliğiyle hayran bırakan Müge Anlı meğer bakın hangi dizide rol almış...

Müge Anlı'yı o dizide görenler şaşıp kalıyor! Atv ekranlarının sevilen sunucusu, Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ile Türkiye gündemini belirlemeye devam ediyor. Verdiği radikal kararla Instagram hesabı açan ve sevenleri ile her daim iletişim halinde kalan Anlı, sosyal medyada da oldukça iddialı. Ara ara yaptığı paylaşımlarla sosyal medya gündeminde de en çok konuşulanlar arasına giren Müge Anlı gençlik haliyle herkesi bir kez daha kendine hayran bırakıyor. Özel hayatını gözler önünde yaşamayı tercih etmeyen Müge Anlı hakkında araştırma yapan hayranları, Anlı'nın yıllar önce ATV'nin sevilen dizisinde rol aldığını görünce şaşırıyor. İşte 'kalbinin güzelliği yüzüne yansıyor' dedirten Müge Anlı'nın 2015 yılında rol aldığı o dizi ve hayran bırakan gençlik fotoğrafları...

11.07.2021 09:15 - Son Güncelleme: 11.07.2021 09:15
Müge Anlı'yı görenler şaşıp kaldı! Gençliğiyle hayran bırakan Müge Anlı meğer bakın hangi dizide rol almış...

Müge Anlı'yı o dizide görenler şaştı kaldı! Müge Anlı Atv ekranlarında yalnızca Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla değil, 2015 yılında yayınlanan reyting rekortmeni dizide aldığı rol ile de izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başardı. Aslen Arnavut göçmeni olan Müge Anlı, 19 Aralık 1973 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.

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Müge Anlı'yı görenler şaşıp kaldı! Gençliğiyle hayran bırakan Müge Anlı meğer bakın hangi dizide rol almış...

MÜGE ANLI ACUN ILICALI İLE EL Mİ SIKIŞTI?

2008 yılından bu yana Atv ekranlarında başarıdan başarıya koşan Müge Anlı'nın, Tatlı Sert programı ile bundan sonra Exxen'de yer alacağı ileri sürüldü.

Müge Anlı'yı görenler şaşıp kaldı! Gençliğiyle hayran bırakan Müge Anlı meğer bakın hangi dizide rol almış...

Ele aldığı olaylarla Türkiye gündemini belirleyen Müge Anlı'dan Acun Ilıcalı'nın platformu Exxen'de yer alacağı iddialarına yanıt geldi.

Müge Anlı'yı görenler şaşıp kaldı! Gençliğiyle hayran bırakan Müge Anlı meğer bakın hangi dizide rol almış...

SOSYAL MEDYADA YAYILDI

Sosyal medya üzerinden yayılan iddiaya göre Müge Anlı'nın yeni döneme Acun Ilıcalı'nın paralı kanalı olan Exxen'de başlayacağı Acun Ilıcalı'nın bu transfer için kesenin ağzını açtığı söylendi.

Müge Anlı'yı görenler şaşıp kaldı! Gençliğiyle hayran bırakan Müge Anlı meğer bakın hangi dizide rol almış...

ACUN ILICALI DEVREDE İDDİASI

1 Ocak itibariyle yayın hayatına başlayan Exxen dijital platformda Acun Ilıcalı son olarak Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi yayın ihalelerini almıştı.