Müge Anlı’yı aylarca çılgına çevirmişti! Kaçakçılık ve dilencilik kariyeriyle olay olan Zeynep Ergül’ün son hali TikTok’ta ortaya bir çıktı bir çıktı

Türkiye'nin en çok izlenen gündüz kuşağı programlarından Müge Anlı ile Tatlı Sert, akılalmaz bir olayla sarsılmıştı. Yıllar önce işlenen bir cinayetin şans eseri ortaya çıkması hem izleyicileri hem adli makamları şaşkına çevirdi. Bu cinayetin arkasındaki isimlerden biri de Zeynep Ergül'dü. Ergül, programa bağlanan izleyiciler tarafından kaçakçılık ve fuhuş gibi birçok suçla itham edildi.

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