Müge Anlı'yı aylarca çılgına çevirmişti! Kaçakçılık ve dilencilik kariyeriyle olay olan Zeynep Ergül'ün son hali TikTok'ta ortaya bir çıktı bir çıktı
Gaziantep'te yaşayan ve kayıp olan 19 yaşındaki kızını bulmak için Müge Anlı'dan yardım isteyen Zeynep, 2017 yılından beri kayıp olan Mehmet Muharrem Elbay dosyasının açılmasına neden ollmuştu. Engelli maaşıyla geçindiğini söyleyen Zeynep Ergül, özlü sözleriyle kısa sürede Türkiye'nin konuştuğu isim olmuştu. Kısa süre önce tahliye olan Zeynep Ergül'ün son hali TikTok'ta ortaya çıktı. İşte detaylar...
Bir kaç yıl evvel Müge Anlı ile Tatlı Sert'e kayıp kızını aramak için çıkan Zeynep Ergül hem bir başka cinayet dosyasının açılmasına ön ayak olmuş hem de Türkiye'nin gündemine oturmuştu.
Türkiye'nin en çok izlenen gündüz kuşağı programlarından Müge Anlı ile Tatlı Sert, akılalmaz bir olayla sarsılmıştı. Yıllar önce işlenen bir cinayetin şans eseri ortaya çıkması hem izleyicileri hem adli makamları şaşkına çevirdi. Bu cinayetin arkasındaki isimlerden biri de Zeynep Ergül'dü. Ergül, programa bağlanan izleyiciler tarafından kaçakçılık ve fuhuş gibi birçok suçla itham edildi.
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Zeynep Ergül, bir nevi kendi kazdığı çukura düşmüştü. Aslında Mehmet Muharrem Elbay cinayeti, Zeynep Ergül programa katılmadan yıllar önce işlenmişti fakat yeterli delil bulunamadığından dosya kapatılmıştı. Kayıp kızını aramak için programa başvuran Zeynep Ergül, ilk önce kızının kendisi hakkında yaptığı açıklamalarla gündem oldu.
Ergül'ün kızı, annesinin engelli raporu alıp dilenmek için sürekli yalan söylediğini ve kendisine kötü davrandığını söyleyerek eve dönmek istemediğini belirtti. Zeynep Ergül ise gırtlak kanserinden görme engeline, duyma engelinden 'çıtlak' kola kadar birçok hastalığa sahip olduğunu söyledi. Üstelik yürüyüşünü değiştiren ve bayılma numarası yapan Ergül, o dönem felçli olduğunu dile getiriyordu.
Web tasarım kursuna bile giden Zeynep Ergül, söylediği özlü sözlerle internet fenomeni hâline geldi. Kızının bulunmasının ardından Zeynep Ergül ve ailesinin yıllar önce işlenen Mehmet Muharrem Elbay cinayeti ile bağlantılı olduğu kesinleşince cinayet dosyası tekrar açıldı. Her seferinde suçlamaları reddeden Ergül, kendini savunurken 'Taş yere düşmeden çıngırdar mı?', 'Beni kınayan benim gömleğimi giysin.' gibi özlü sözlerle hafızalara kazındı. Özellikle çocukken Şeker Kız Candy'yi izlemek istediğinde abisinin onu dövdüğünü anlatması stüdyoda duygusal anlar yaşanmasına sebep olmuştu.