Müge Anlı'ya hamile sevgilisini aramaya çıkacağını söylemişti... Fenomen olan Kuşum Aydın'ın annesinden bomba 'torun' sitemi!
Müge Anlı'ya hamile sevgilisini aramaya çıkacağını söylemişti... Sosyal medyada fenomen olan Kuşum Aydın'ın annesi Şelale Aydın gündeme bomba gibi düştü. Asıl adı Muharrem Aydın Uğurlular olan Kuşum Aydın Instagram'dan annesini paylaşmaya devam ediyor. Bodrum'daki evlerinden yaptıkları eğlenceli yayınlar ile hem sosyal medyada hem de YouTube'da büyük ilgi gören Kuşum Aydın ve annesi Şelale Hanım, yeni video ile dikkat çekti. Torun siteminde bulunan Kuşum Aydın'ın annesi Şelale Aydın, sözleriyle sosyal medyayı yıktı geçti.
Kuşum Aydın olarak tanınan Muharrem Aydın Uğurlular, üniversitede okurken tanıştığı ve o dönem kendisinden hamile olduğunu iddia eden İsviçreli sevgilisini bulmak için Müge Anlı'ya başvuracağını açıklamıştı. Son günlerde magazin camiasında adından sıkça söz ettiren Kuşum Aydın, Instagram hesabından Şelale Hanım'ın her anını sosyal annesi Şelale Aydın'ın her halini paylaşıyor.