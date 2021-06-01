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Müge Anlı'ya hamile sevgilisini aramaya çıkacağını söylemişti... Fenomen olan Kuşum Aydın'ın annesinden bomba 'torun' sitemi!

Müge Anlı'ya hamile sevgilisini aramaya çıkacağını söylemişti... Sosyal medyada fenomen olan Kuşum Aydın'ın annesi Şelale Aydın gündeme bomba gibi düştü. Asıl adı Muharrem Aydın Uğurlular olan Kuşum Aydın Instagram'dan annesini paylaşmaya devam ediyor. Bodrum'daki evlerinden yaptıkları eğlenceli yayınlar ile hem sosyal medyada hem de YouTube'da büyük ilgi gören Kuşum Aydın ve annesi Şelale Hanım, yeni video ile dikkat çekti. Torun siteminde bulunan Kuşum Aydın'ın annesi Şelale Aydın, sözleriyle sosyal medyayı yıktı geçti.

01.06.2021 13:50 - Son Güncelleme: 01.06.2021 14:07
Müge Anlı'ya hamile sevgilisini aramaya çıkacağını söylemişti... Fenomen olan Kuşum Aydın'ın annesi Şelale Aydın'ın 'torun' sitemi!

Müge Anlı'ya hamile sevgilisini aramaya çıkacağını söylemişti... Fenomen olan Kuşum Aydın'ın annesi Şelale Aydın'ın 'torun' sitemi sosyal medya gündemine bomba gibi düştü.

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Müge Anlı'ya hamile sevgilisini aramaya çıkacağını söylemişti... Fenomen olan Kuşum Aydın'ın annesi Şelale Aydın'ın 'torun' sitemi!

Kuşum Aydın olarak tanınan Muharrem Aydın Uğurlular, üniversitede okurken tanıştığı ve o dönem kendisinden hamile olduğunu iddia eden İsviçreli sevgilisini bulmak için Müge Anlı'ya başvuracağını açıklamıştı. Son günlerde magazin camiasında adından sıkça söz ettiren Kuşum Aydın, Instagram hesabından Şelale Hanım'ın her anını sosyal annesi Şelale Aydın'ın her halini paylaşıyor.

Müge Anlı'ya hamile sevgilisini aramaya çıkacağını söylemişti... Fenomen olan Kuşum Aydın'ın annesinden bomba 'torun' sitemi!

"KAÇ KERE KIZLAR BULDUN NEDEN OLMADI?"

Son olarak annesi ile kahvaltı başından video yayınlayan Kuşum Aydın, 'torun' sitemiyle karşı karşıya kaldı. "Kaç kere kızlar buldun, olmadı. Neden olmadı?" diyen Şelale Hanım'a Aydın'dan, "E evde kalma diye bişey var anne, olmadı" yanıtı geldi.

Müge Anlı'ya hamile sevgilisini aramaya çıkacağını söylemişti... Fenomen olan Kuşum Aydın'ın annesinden bomba 'torun' sitemi!

İşte kısa sürede fenomen haline gelen Kuşum Aydın'ın annesi Şelale Aydın ve sizler için derlediğimiz ünlülerin anneleri...

Müge Anlı'ya hamile sevgilisini aramaya çıkacağını söylemişti... Fenomen olan Kuşum Aydın'ın annesi Şelale Aydın'ın 'torun' sitemi!

SONGÜL KARLI VE ANNESİ