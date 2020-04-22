Müge Anlı'ya atılan çirkin iftiranın perde arkası! Müge Anlı'nın açıklamasında dava açacağını öğrenince...
Müge Anlı'ya atılan iftiranın perde arkası çıktı! Başarılı isim Müge Anlı avukatı Eylem Kahraman aracılığı ile asılsız iddialar hakkında dava açacağını duyurmuştu. İddiaların ortaya çıkmasının ardından 'Müge Anlı evlendi mi?' , 'Müge Anlı hamile mi?' gibi soruların yanıtı aranmaya başlanmış, Kahraman'ın bildirisi ile hukuki sürecin işleyeceği bilgisi basında yer almıştı. Son dakika haberi Müge Anlı hakkında iftira atan kişiden geldi! İşte Müge Anlı'nın açıklamasından sonra gelen gerçekler...
Müge Anlı, son bölümde koronavirüs nedeni ile tedbir amaçlı yayına ara vermek zorunda kalabileceğinin sinyallerini, "Ekranda kalmak istiyorum ve sizlerle beraber olmak istiyorum ama gün gün belirli kısıtlamalar artıkça çok istememize rağmen canlı olarak ekranda bulunamayabiliriz. Gelmek isteyeni davet edememek fırsat eşitsizliğine de neden oluyor. Ekranı boş bırakmayız, sevdiğiniz programlardan kolajlar hazırlarız. Sizlerle beraber oluruz. Ekranda değiller, aman hastalandılar mı diye bir şey aklınıza gelmesin. İnşallah sağlıkla, mutlulukla, huzurla yeniden beraber olabiliriz." sözleriyle vermişti.
Müge Anlı'nın eski eşi Burhan Akdağ, kendisine yazılan bir yorumda Müge Anlı'nın sadece evlenecek olmadığını aynı zamanda hamile olduğunu ileri sürdü.
Ortaya atılan çirkin iddiaların ardından Müge Anlı hamile şeklinde yapılan yorumlar ve yayılan asılsız bilgilere Müge Anlı, avukatı Eylem Kahraman aracılığı ile yanıt verdi.