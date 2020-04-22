Müge Anlı'ya atılan çirkin iftiranın perde arkası! Müge Anlı'nın açıklamasında dava açacağını öğrenince...

Müge Anlı, son bölümde koronavirüs nedeni ile tedbir amaçlı yayına ara vermek zorunda kalabileceğinin sinyallerini, "Ekranda kalmak istiyorum ve sizlerle beraber olmak istiyorum ama gün gün belirli kısıtlamalar artıkça çok istememize rağmen canlı olarak ekranda bulunamayabiliriz. Gelmek isteyeni davet edememek fırsat eşitsizliğine de neden oluyor. Ekranı boş bırakmayız, sevdiğiniz programlardan kolajlar hazırlarız. Sizlerle beraber oluruz. Ekranda değiller, aman hastalandılar mı diye bir şey aklınıza gelmesin. İnşallah sağlıkla, mutlulukla, huzurla yeniden beraber olabiliriz." sözleriyle vermişti.