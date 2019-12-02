Müge Anlı'nın torunu kim? İşte bir kızı bulunan Müge Anlı'nın merak edilen torunu

Müge Anlı özel hayatıyla gündem olmayı sevmeyen isimler arasında. Başarılı sunucu öncü olduğu sosyal sorumluluk projeleri ve Atv ekranlarında hafta içi ehr gün yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla Türkiye'nin sevilen ünlü isimleri arasında yer alıyor. 45 yaşındaki Müge Anlı'nın kızı Lidya Akdağ Tatlı Sert izleyicileri tarafından merak edilirken şimdi bir isim daha merak edilenler arasında. O da Müge Anlı'nın torunu. Müge Anlı, annesinden 3 aylıkken ayrılan Ceylan Öztürk'ün annesini bulmak için harekete geçti. Ceylan Öztürk hiç görmediği annesinin bulunması için yaşadıklarını anlatırken, Anlı'nın "Ben de torunuma aynı şekilde davranıyorum, bu programdayken onu çok özlüyorum" sözleriyle ekran başındaki izleyicileri şaşırttı. Peki Müge Anlı kime torunum diyor?

02.12.2019 17:58 - Son Güncelleme: 02.12.2019 17:59 BU GALERİYİ PAYLAŞ





