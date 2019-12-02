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Müge Anlı'nın torunu kim? İşte bir kızı bulunan Müge Anlı'nın merak edilen torunu

Müge Anlı özel hayatıyla gündem olmayı sevmeyen isimler arasında. Başarılı sunucu öncü olduğu sosyal sorumluluk projeleri ve Atv ekranlarında hafta içi ehr gün yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla Türkiye'nin sevilen ünlü isimleri arasında yer alıyor. 45 yaşındaki Müge Anlı'nın kızı Lidya Akdağ Tatlı Sert izleyicileri tarafından merak edilirken şimdi bir isim daha merak edilenler arasında. O da Müge Anlı'nın torunu. Müge Anlı, annesinden 3 aylıkken ayrılan Ceylan Öztürk'ün annesini bulmak için harekete geçti. Ceylan Öztürk hiç görmediği annesinin bulunması için yaşadıklarını anlatırken, Anlı'nın "Ben de torunuma aynı şekilde davranıyorum, bu programdayken onu çok özlüyorum" sözleriyle ekran başındaki izleyicileri şaşırttı. Peki Müge Anlı kime torunum diyor?

02.12.2019 17:58 - Son Güncelleme: 02.12.2019 17:59
Müge Anlı'nın torunu kim? İşte bir kızı bulunan Müge Anlı'nın merak edilen torunu

ATV'nin en çok izlenen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'in bugünkü canlı yayınında ilginç anlar yaşandı. Anlı'nın konuşma arasında "Ona bakarsanız ben torunuma da kızıyorum" demesi sosyal medyada olay oldu.

Peki Müge Anlı kime torunum diyor?

Müge Anlı'nın torunu kim? İşte bir kızı bulunan Müge Anlı'nın merak edilen torunu

Kayıp ve cinayetlerin araştırıldığı program Müge Anlı ile Tatlı Sert'in sunucusu Müge Anlı, annesinden 3 aylıkken ayrılan Ceylan Öztürk'ün annesini bulmak için harekete geçti.

Müge Anlı'nın torunu kim? İşte bir kızı bulunan Müge Anlı'nın merak edilen torunu

"BEN DE TORUNUMU ÖZLÜYORUM"

12 yıldır sürdürdüğü programı büyük başarılar elde eden, birçok kayıp ve cinayet vakalarını çözen ünlü sunucu, özel hayatını magazin dünyasından uzak tutmaya gayret gösteriyor.

Müge Anlı'nın torunu kim? İşte bir kızı bulunan Müge Anlı'nın merak edilen torunu

Hayatı sevenleri tarafından merak edilen Anlı'nın programda "Ben torunuma da kızıyorum. Yağmurda dışarıya çıkma diye. Şimdi sorsan üveyim diye değil ama hasta olmasını istemiyorum. Üvey anneanne diye değil yani. Bu programda da onu nasıl özlüyorum bir bilseniz. Sürekli fotoğraflarına bakıyorum" sözleriyle şaşırttı.

Müge Anlı'nın torunu kim? İşte bir kızı bulunan Müge Anlı'nın merak edilen torunu

TAKİPÇİLERİ MERAK ETTİ

Yaptığı açıklamayla gündeme gelen Müge Anlı'nın torunu merak konusu oldu. Çoğu takipçi ünlü sunucunun ikinci kez evlilik yaptığını zannedip programın sosyal medya hesabını mesaj yağmuruna tuttu.

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