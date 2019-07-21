Müge Anlı'nın makyajsız hali hayrete düşürdü! Bildiklerinizi unutabilirsiniz
Ekranların sevilen yüzü olan Müge Anlı hayranlarını şoke etti. ATV ekranlarının vazgeçilmez sunucusu olan Müge Anlı, Tatlı Sert programının ardından Güven Bana adlı yarışma programıyla adından sıkça söz ettiriyor. İlk defa yarışma programı sunan Müge Anlı, gösterdiği başarılı performans ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Müge Anlı'nın programı yazın gelmesiyle birlikte sezon final yaparken, hayranları fenomen isim ile ilgili internette merak ettikleri sorulara cevap arıyor. Müge Anlı'yı her gün televizyonda gören hayranları yıldız ismin makyajsız halini görünce şaşırdı. İşte başta Müge Anlı olmak üzere, ünlüleri makyajsız halleri.
Müge Anlı Türkiye'nin en çok sevilen ve güvenilen isimlerinden biri kuşkusuz. Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla izleyici karşısına çıkan Müge Anlı, pek çok insan hikayesini programında ağırlıyor. Şimdilerde Güven Bana adlı yarışmayla adındam söz ettiren Anlı'yı hayranları ilgiyle takip ediyor. Müge Anlı tüm bu programlarına bakımlı, makyajlı ve şık halleriyle çıkıyor. Özel hayatında ise makyajdan uzak durmayı tercih eden Müge Anlı'nın makyajsız halini görünce çok şaşıracaksınız. İşte Müge Anlı ve diğer ünlü isimlerin makyajsız halleri...