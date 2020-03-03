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Müge Anlı'nın köpeği Lokum rekor kırdı! İşte herkesin merak ettiği Müge Anlı'nın oğlu...

Müge Anlı,Kartal'da bir vatandaş tarafından alınırken görüntüleri ortaya çıkan Max'i buldu. Gözü yaşlı Tekiner ailesi, Müge Anlı canlı yayınına çıkarak tecrübeli sunucudan yardım istedi. Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında görüntüleri paylaşılan Max'i alan kişi sevimli dostu Müge Anlı ekibine teslim etti. Canlı yayında yaşanan bu gelişme sonra Müge Anlı oğlum diye adlandırdığı köpeği Lokum'da bahsedince olanlar oldu. Anlı hayranları, Müge Anlı'nın köpeğini bir hayli merak etti. İşte Müge Anlı'nın köpeği Lokum...

03.03.2020 11:17 - Son Güncelleme: 03.03.2020 11:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





