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Müge Anlı'nın köpeği Lokum rekor kırdı! İşte herkesin merak ettiği Müge Anlı'nın oğlu...
Müge Anlı'nın köpeği Lokum rekor kırdı! İşte herkesin merak ettiği Müge Anlı'nın oğlu...
Müge Anlı,Kartal'da bir vatandaş tarafından alınırken görüntüleri ortaya çıkan Max'i buldu. Gözü yaşlı Tekiner ailesi, Müge Anlı canlı yayınına çıkarak tecrübeli sunucudan yardım istedi. Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında görüntüleri paylaşılan Max'i alan kişi sevimli dostu Müge Anlı ekibine teslim etti. Canlı yayında yaşanan bu gelişme sonra Müge Anlı oğlum diye adlandırdığı köpeği Lokum'da bahsedince olanlar oldu. Anlı hayranları, Müge Anlı'nın köpeğini bir hayli merak etti. İşte Müge Anlı'nın köpeği Lokum...
03.03.2020 11:17
- Son Güncelleme: 03.03.2020 11:17
Atv ekranlarının sevilen ismi ve Türkiye'nin en güvenilir insanı olarak nitelendirilen Müge Anlı'ın köpeği Lokum merak konusu oldu. İşte Müge Anlı'nın oğlu Lokum...
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19 Aralık 1973'te İstanbul'da doğan Müge Anlı, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Ardından Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Hukuk bölümünde yüksek lisans yaptı.
Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan Müge Anlı maçları izlemeye gidiyor, sevgisini sık sık dile getiriyor.
Anlı, kariyerine bir kanalda stajyer olarak başladı. Kamera arkası için televizyonculuğun en renkli ve en yaratıcı kısmı diyen Anlı, kısa sürede yönetmen yardımcısı oldu.
Magazin hiç ilgisini çekmese de Kenan Erçetingöz'ün teklifiyle Top Secret dergisinde köşe yazarlığı yapmaya başladı. Aynı anda televizyon programının da koordinatörlüğünü yapıyordu. Aslında magazin gazeteciliği serüveni de böyle başladı.