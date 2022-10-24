Müge Anlı'nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu hakkında ortaya çıkan o gerçek şaşırttı! Duyanlar 'Vay be' dedi! Meğer Kıvanç Tatlıtuğ ile...
ATV ekranlarının reyting rekorları kıran programı Müge Anlı ile Tatlısert 2008 yılından bu yana seyircisiyle buluşmaya devam ediyor. Anlı 'Ailem' dediği programda evleneceğini açıklamıştı. Sezon finalinde bombayı patlatan ünlü sunucu, tatilde hem nikah kıydı hem de eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu ile ufak bir tatile çıktı. Sevenleri düğün fotoğraflarını beklerken, çift aldıkları kararla herkesi üzdü. Nikah fotoğraflarını yayınlamayacaklarını bildiren çift için hayranları photoshopla gelinlik ve damatlık giydirerek sosyal medyayı salladı. Peki Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir? Yüzbaşıoğlu o gerçek duyanları şaşırttı. Meğer Müge Anlı'nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu, Kıvanç Tatlıtuğ ile...
Müge Anlı ile Şinasi Yüzbaşıoğlu 25 Haziran 2022 Cumartesi günü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile dünyavine girdi. Herkes Yüzbaşıoğlu'nun kim olduğunu merak ederken hakkındaki ortaya çıkan o gerçek şaşırttı. Duyanlar 'Vay be' yorumunda bulundu. Meğer yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile Şinasi Yüzbaşıoğlu...
Müge Anlı ile Tatlı Sert programının ünlü sunucusu, sezon finalinin yapacağı gün canlı yayında evleneceğini açıklamıştı.
Müge Anlı, "Bugün kendimle ilgili bir haber vereceğim. Aslında cuma günü verecektim bu haberi ama ne yazık ki, o kadar yalan yanlış haberler çıkıyor ki. Ben zaten hiçbirine cevap vermem. Hiç muhatap almıyorum kimseyi kendime. Siz beni izliyorsunuz, kötü yazanlara söylüyorum yazıyorsunuz. sizi okumuyorum!
Cuma günü vermeyi düşünüyordum bu haberi ama bugün vermeyi daha uygun gördüm. Sevgili dostlar beni yıllarca evinizde misafir etmekle kalmadınız, ailenizin bir ferdi olarak da kabul ettiniz. Bu yüzden de kendimle ilgili sizleri de çok mutlu edecek bir haberi ilk ağızdan duymanızı istedim. Evlenmeye karar verdim.
Herkes evleniyor çok abartacak bir şey yok bence. Ama mutlu olacağınızı biliyordum. Dualarınızı almak istedim. Müstakbel damadınızın adı Şinasi Yüzbaşıoğlu. Kendisi devlet memuru. Çok da saygı duyduğum bir mesleği var. Siz her zaman benim özel yaşamıma saygı duydunuz. Bu kararıma da saygı duyacağınıza, mutluluğum için de edeceğinize eminim." demişti.