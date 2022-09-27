Müge Anlı’nın can arkadaşı Sinan Özen hastanelik oldu! “En büyük üzüntüm” deyip o anları anbean an yayınladı...
Lise döneminden başlayan müzik sevgisini dizginleyemeyen ve 981 yılında bir gazetenin açmış olduğu ses yarışmasına katılan Sinan Özen, yarışmayı kazandı ancak profesyonel müzik yaşamına 1989 yılında "Rüyalarım Olmasa" adlı albümle girdi. "Öpsene Beni", "Ölürüm Yoluna", "Sigaramın Dumanı Sen" ve "Evlere Şenlik" gibi parçalarla listeleri alt üst eden şarkıcı, kariyeri kadar özel hayatıyla da çok konuşuldu. Özellikle Müge Anlı ile dostluğuyla parmak ısırtan Özen, bu kez kötü bir haberle gündem oldu. Metrelerce yüksekten düşen şarkıcı, hastanede tedavi gördüğü anları anbean yayınlarken açıklamasıyla dikkat çekti. İşte detaylar...
27.09.2022 01:48 - Son Güncelleme: 27.09.2022 01:48
"Rüyalarım Olmasa" adlı albümüyle müzik dünyasına 'merhaba' diyen Sinan Özen, "Öpsene Beni", "Ölürüm Yoluna", "Sigaramın Dumanı Sen" ve "Evlere Şenlik" gibi parçalarla kısa zamanda müzik dünyasında kendine yer edindi.
Özellikle Müge Anlı ile olan dostluğuyla sık sık gündem olan şarkıcı, 22 Mayıs 2016'da hayranı olan eczacı sevgilisi Burcu Kartal ile evlendi.