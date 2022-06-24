Müge Anlı'dan sezon finalinde itiraf! Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlilik arifesindeki Müge Anlı: "Kızım aradı biz de..."
Müge Anlı'dan sezon finalinde itiraf! Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlilik arifesindeki Müge Anlı, Atv canlı yayınında bugün (24 Haziran 2022) sezon finali yaptı. Milyonlarca insana umut olan, birbirinden karmaşık cinayetleri ekip arkadaşları ile birlikte didik didik irdeleyen ve çözüme kavuşturan Müge Anlı 14. sezonda da zirvedeydi. Müge Anlı ile Tatlı Sert 15. sezona evli bir kadın olarak gireceğini geçtiğimiz günlerde yayın sırasında duyuran Anlı, "Buradan bir itirafta bulunayım hadi" diyerek yaşadığı bir olayı anlattı.
24.06.2022 13:42 - Son Güncelleme: 24.06.2022 13:55
MÜGE ANLI'DAN SEZON FİNALİNDE İTİRAF!
Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlilik arifesindeki Müge Anlı 14. sezonda da zirvedeydi. Bugün Müge Anlı ile Tatlı Sert programını son kez bekar olarak sunan Müge Anlı, 'Anneler Günü'nde yaşadığı bir olayı, "Bunu da buradan itiraf edeyim hadi" diyerek anlattı.
Ardından Müge Anlı ile Tatlı Sert ekibi her sezon finalinde olduğu gibi balonlarını gökyüzüne uçurdu ve böylece 14. sezon geride kaldı...