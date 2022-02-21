Müge Anlı’dan helikopter pistinde havalı poz! Spor tarzıyla hayran bıraktı Filiz Akın kayıtsız kalmadı! Sosyal medya yandı kavruldu
Müge Anlı'dan helikopter pistinde havalı poz! Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla milyonları atv ekranlarına kilitleyen Müge Anlı, geçen yıl radikal bir kararla açtığı sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Helikopter pistinde poz veren araştırmacı gazeteci ve sunucu Anlı, paylaşımına "Trafik var dediler..." şeklinde esprili bir not ekledi. Anlı'nın güneş gözlükleri ve uçuşan saçlarıyla verdiği havalı pozu beğeni rekoru kırarken spor tarzı takipçilerinden tam not aldı. Ünlü sunucunun sosyal medyaya damga vuran paylaşımına Yeşilçam yıldızı Filiz Akın da kayıtsız kalmadı. İşte Müge Anlı'nın sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...
21.02.2022 18:35 - Son Güncelleme: 21.02.2022 18:43
Paylaşımıyla bir kez daha kendine hayran bırakan Anlı'ya Yeşilçam yıldızı Filiz Akın da kayıtsız kalmadı ve usta oyuncu fotoğrafı ilk beğenenlerden oldu.
İLK YORUM SUZAN KARDEŞ'TEN!
Suzan Kardeş ise Müge Anlı için "O saçlarını seveyim senin ben" yorumunda bulundu.