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Haberler Magazin Müge Anlı’dan helikopter pistinde havalı poz! Spor tarzıyla hayran bıraktı Filiz Akın kayıtsız kalmadı! Sosyal medya yandı kavruldu

Müge Anlı’dan helikopter pistinde havalı poz! Spor tarzıyla hayran bıraktı Filiz Akın kayıtsız kalmadı! Sosyal medya yandı kavruldu

Müge Anlı'dan helikopter pistinde havalı poz! Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla milyonları atv ekranlarına kilitleyen Müge Anlı, geçen yıl radikal bir kararla açtığı sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Helikopter pistinde poz veren araştırmacı gazeteci ve sunucu Anlı, paylaşımına "Trafik var dediler..." şeklinde esprili bir not ekledi. Anlı'nın güneş gözlükleri ve uçuşan saçlarıyla verdiği havalı pozu beğeni rekoru kırarken spor tarzı takipçilerinden tam not aldı. Ünlü sunucunun sosyal medyaya damga vuran paylaşımına Yeşilçam yıldızı Filiz Akın da kayıtsız kalmadı. İşte Müge Anlı'nın sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...

21.02.2022 18:35 - Son Güncelleme: 21.02.2022 18:43
Müge Anlı’dan helikopter pistinde havalı poz! Spor tarzıyla hayran bıraktı Filiz Akın kayıtsız kalmadı! Sosyal medya yandı kavruldu

Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla hafta içi her gün atv ekranlarında izleyiciyle buluşan ünlü sunucu ve araştırmacı gazeteci Müge Anlı, sosyal medya hesabında yayınladığı son fotoğrafla gündem oldu.

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Müge Anlı’dan helikopter pistinde havalı poz! Spor tarzıyla hayran bıraktı Filiz Akın kayıtsız kalmadı! Sosyal medya yandı kavruldu

Geçen yıl radikal bir kararla açtığı sosyal medya hesabıyla büyük ses getiren Anlı, helikopter pistinde verdiği bir pozu "Trafik var dediler..." notuyla Instagram hesabında yayınladı.

Müge Anlı’dan helikopter pistinde havalı poz! Spor tarzıyla hayran bıraktı Filiz Akın kayıtsız kalmadı! Sosyal medya yandı kavruldu

Anlı'nın güneş gözlükleri ve uçuşan saçlarıyla verdiği havalı pozu beğeni rekoru kırarken spor tarzı takipçilerinden tam not aldı.

Müge Anlı’dan helikopter pistinde havalı poz! Spor tarzıyla hayran bıraktı Filiz Akın kayıtsız kalmadı! Sosyal medya yandı kavruldu

Paylaşımıyla bir kez daha kendine hayran bırakan Anlı'ya Yeşilçam yıldızı Filiz Akın da kayıtsız kalmadı ve usta oyuncu fotoğrafı ilk beğenenlerden oldu.

Müge Anlı’dan helikopter pistinde havalı poz! Spor tarzıyla hayran bıraktı Filiz Akın kayıtsız kalmadı! Sosyal medya yandı kavruldu

İLK YORUM SUZAN KARDEŞ'TEN!
Suzan Kardeş ise Müge Anlı için "O saçlarını seveyim senin ben" yorumunda bulundu.

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