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Müge Anlı'daki Kemal Büyükdeniz'in katili kim? Stüdyodaki o isim cinayeti itiraf etti!

Müge Anlı Atv ekranlarında yine izleyiviyi ekran başına kilitliyor. Coronavirüs nedeni ile bir süre Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına ara verildi. Atv ekranlarında Müge Anlı'nın 12. sezonunda yaşanan olaylar gösterilirken dikkat çeken Kemal Büyükdeniz cinayetinde son durum merak konusu oldu. Kemal Büyükdeniz'in katili kim? Müge Anlı canlı yayınına çıkan o isim, Kemal Büyükdeniz'in katili olduğunu itiraf etti! Kemal Büyükdeniz 15 Ağustos Perşembe günü silahla vurularak öldürüldü. Kemal Büyükdeniz'in cesedi, evine 20 dakika uzaklığındaki, Armutkırı Mevkinde akşam 6 sıralarında bir çoban tarafından bulundu.

07.05.2020 12:28 - Son Güncelleme: 07.05.2020 12:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





