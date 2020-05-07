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Müge Anlı'daki Kemal Büyükdeniz'in katili kim? Stüdyodaki o isim cinayeti itiraf etti!
Müge Anlı'daki Kemal Büyükdeniz'in katili kim? Stüdyodaki o isim cinayeti itiraf etti!
Müge Anlı Atv ekranlarında yine izleyiviyi ekran başına kilitliyor. Coronavirüs nedeni ile bir süre Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına ara verildi. Atv ekranlarında Müge Anlı'nın 12. sezonunda yaşanan olaylar gösterilirken dikkat çeken Kemal Büyükdeniz cinayetinde son durum merak konusu oldu. Kemal Büyükdeniz'in katili kim? Müge Anlı canlı yayınına çıkan o isim, Kemal Büyükdeniz'in katili olduğunu itiraf etti! Kemal Büyükdeniz 15 Ağustos Perşembe günü silahla vurularak öldürüldü. Kemal Büyükdeniz'in cesedi, evine 20 dakika uzaklığındaki, Armutkırı Mevkinde akşam 6 sıralarında bir çoban tarafından bulundu.
07.05.2020 12:28
- Son Güncelleme: 07.05.2020 12:56
Kemal Büyükdeniz 15 Ağustos Perşembe günü silahla vurularak öldürüldü. Kemal Büyükdeniz'in cesedi, evine 20 dakika uzaklığındaki, Armutkırı Mevkinde akşam 6 sıralarında bir çoban tarafından bulundu. Müge Anlı canlı yayınında araştırılan Kemal Büyükdeniz'in katili kim?
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Müge Anlı, Kemal Büyükdeniz'in katilinin cinayeti itiraf ettiğini açıkladı! Kemal Büyükdeniz 15 Ağustos Perşembe günü silahla vurularak öldürüldü. Kemal Büyükdeniz'in cesedi, evine 20 dakika uzaklığındaki, Armutkırı Mevkinde akşam 6 sıralarında bir çoban tarafından bulundu.
KEMAL BÜYÜKDENİZ'İN KATİLİ KİM?
İddialar şüpheleri Kemal Büyükdeniz'in aile fertleri ve komşuları Hüseyin Kasnakçı'ya çekiyordu. Ve aylardır beklenen itiraf geldi. Komşu Hüseyin Kasnakçı Kemal Büyükdeniz'i arbede sırasında istemeyerek öldürdüğünü itiraf etti.
MÜGE ANLI'DAKİ KEMAL BÜYÜKDENİZ CİNAYETİ
Müge Anlı şoke eden gelişmeyi paylaştı. Hüseyin Bey ve yakınları iddialara göre Kemal Bey'in ailesini tehdit etmiş... Müge Anlı'nın bu sözleriyle Hüseyin Kasnakçı'nın yüzündeki mimikler ve gergin tavırları dikkatlerden kaçmadı.
Müge Anlı, Kemal Büyükdeniz'in oğlu Yusuf Büyükdeniz'in konuşmasını istedi. Yusuf'un tutuk tavrı dikkatlerden kaçmadı. Yusuf Büyükdeniz ise Hüseyin Bey'in tehdit ettiğini ifade etti.