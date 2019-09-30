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Müge Anlı'daki Kebriye kim? İşte herkesin merak ettiği Müge Anlı ekibindeki Kebriye...

Müge Anlı, hafta içi her gün Atv ekranlarında sunduğu Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla milyonlarca izleyiciyi ekran başına kilitliyor. Başarılı programcı Müge Anlı'nın canlı yayında bahsettiği ekip arkadaşı Kebriye'nin kim olduğu merak konusu oldu. İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert ekibindeki Kebriye ve Müge Anlı'nın mezun olduğu bölüm hakkında detaylar...

30.09.2019 17:09 - Son Güncelleme: 30.09.2019 17:09
Müge Anlı'daki Kebriye kim? İşte herkesin merak ettiği Müge Anlı ekibindeki Kebriye...

Müge Anlı ahfta içi her gün Atv ekranlarında sunduğu Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla birbirinden ilginç faili meçhul kayıp ve cinayetleri araştırıyor. Ecrin bebek, Palu ailesi, Satı Ermiş'in kaybı, Burhan Aykurt gibi akılalmaz olaylar zincirini çözmek için canla başla çalışan Müge Anlı ve ekibi tüm Türkiye'de büyük bir sevgi ve saygı görüyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında başarılı sunucunun sıkça adını geçirdiği ekip arkadaşı Kebriye'nin kim olduğu merak konusu oldu. İşte Müge Anlı ve Kebriye hakkında merak edilen detaylar...

Müge Anlı'daki Kebriye kim? İşte herkesin merak ettiği Müge Anlı ekibindeki Kebriye...

Pınar Altuğ - Saint Benoit Fransız Lisesi'nde okumuş ve İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne girmiş.

Müge Anlı'daki Kebriye kim? İşte herkesin merak ettiği Müge Anlı ekibindeki Kebriye...

Kenan İmirzalıoğlu – Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü

Müge Anlı'daki Kebriye kim? İşte herkesin merak ettiği Müge Anlı ekibindeki Kebriye...

Burak Özçivit - Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğrafçılık Bölümü

Müge Anlı'daki Kebriye kim? İşte herkesin merak ettiği Müge Anlı ekibindeki Kebriye...

Damla Colbay - Dokuz Eylül Üniversitesi

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