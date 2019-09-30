Müge Anlı'daki Kebriye kim? İşte herkesin merak ettiği Müge Anlı ekibindeki Kebriye...

Müge Anlı ahfta içi her gün Atv ekranlarında sunduğu Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla birbirinden ilginç faili meçhul kayıp ve cinayetleri araştırıyor. Ecrin bebek, Palu ailesi, Satı Ermiş'in kaybı, Burhan Aykurt gibi akılalmaz olaylar zincirini çözmek için canla başla çalışan Müge Anlı ve ekibi tüm Türkiye'de büyük bir sevgi ve saygı görüyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında başarılı sunucunun sıkça adını geçirdiği ekip arkadaşı Kebriye'nin kim olduğu merak konusu oldu. İşte Müge Anlı ve Kebriye hakkında merak edilen detaylar...