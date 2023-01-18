Vav TV İzle
Haberler Magazin Müge Anlı'daki Ezel Bayraktar 'Eyşan'ını buldu buram buram aşk dolu paylaşımlar geldi! Kaşla göz arasında sevgilisi yaptı bakın kim

Müge Anlı'daki Ezel Bayraktar 'Eyşan'ını buldu buram buram aşk dolu paylaşımlar geldi! Kaşla göz arasında sevgilisi yaptı bakın kim

Kanser hastası yengesinin 300 bin TL'lik tedavi parasını yediği için günlerdir Müge Anlı'nın programına çıkan Ömer Aslanhan, adını Kenan İmirzalıoğlu'nun efsane dizisindeki karater adı olan Ezel Bayraktar olarak değiştirmesiyle gündeme gelmişti. Oyunculuk hayaliyle yanıp tutuşan ve hedefinin 'Hollywood yıldızı olmak' olduğunu belirten Ezel Bayraktar sonrasında bir ayakkabı mağazasına işe girdi girmesine ama ünlü olma sevdası bitmek bilmedi. Tabi kaşla göz arasında aşkı da bulmuş. Bakın Ezel Bayraktar'ın sevgilisi kim.

18.01.2023 12:54 - Son Güncelleme: 18.01.2023 12:54
Müge Anlı’daki Ezel Bayraktar ’Eyşan’ını buldu buram buram aşk dolu paylaşımlar geldi! Kaşla göz arasında sevgilisi yaptı bakın kim

Geçtiğimiz ay haftalarca Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Ezel Bayraktar'ı konuşmuştuk. kanser hastası yengesinin tedavi olmak için evini satarak biriktirdiği 300 Bin TL'yi alıp ortadan kaybolmuştu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Müge Anlı’daki Ezel Bayraktar ’Eyşan’ını buldu buram buram aşk dolu paylaşımlar geldi! Kaşla göz arasında sevgilisi yaptı bakın kim

Aslında onun adı Ömer fakat Kenan İmirzalıoğlu'nun hayat verdiği Ezel Bayraktar karakterini çok sevdiği için mahkeme kararıyla adını ve soyadını değiştirdiği öğrenilmişti.

Müge Anlı’daki Ezel Bayraktar ’Eyşan’ını buldu buram buram aşk dolu paylaşımlar geldi! Kaşla göz arasında sevgilisi yaptı bakın kim

Canlı yayında paraları yediğini itiraf eden çakma Ezel, "Parayı çalmadım. Onlar bana verdi. Faizini yemek için verdiler. Ben de parayı yedim.

Müge Anlı’daki Ezel Bayraktar ’Eyşan’ını buldu buram buram aşk dolu paylaşımlar geldi! Kaşla göz arasında sevgilisi yaptı bakın kim

İhtiyaçlarım için kullandım. Benim bir kariyerim var. Oyunculuk eğitimi aldım. Tatile de gittim. Günlük 10 bin lira harcadım. Bir dizide rol alıp paralarını ödeyeceğim" ifadelerini kullanmıştı.

Müge Anlı’daki Ezel Bayraktar ’Eyşan’ını buldu buram buram aşk dolu paylaşımlar geldi! Kaşla göz arasında sevgilisi yaptı bakın kim

Müge Anlı ise kanser hastası kadına yardım eli uzatmıştı. Oyunculuk hayali kuran Ezel Bayraktar'ı da ajansa yazdırmıştı.

SON DAKİKA