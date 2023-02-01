Müge Anlı'da tüyler ürperten kayıt sonrası 'Yanık Ayşe' ortaya çıktı! Fatma Urdemir sırra kadem bastı ‘Erkeklerle para karşılığında...'
Müge Anlı'nın 1 Şubat 2023 canlı yayınında ilginç bir olay ele alınmaya başlandı... Programa kızı Fatma Urdemir'i aramaya gelen Ayşe Hanım, kızının işe diye evden çıktığını sonrasında sırra kadem bastığını, kaybından bir kaç gün sonra kendisine ulaştığını ve "Para karşılığında erkeklerle zorla birlikte olmaya zorlandığını" söylediğini belirtti. Anne Ayşe Hanım, mahallelerindeki iki kişiye işaret ederken gelen ihbarlar sonrası kafalar karıştı.
Canlı yayına bağlanan izleyiciler Fatma Urdemir ve annesi hakkında şoke eden iddialarda bulundu. Geçmişte oğlunun üstüne iftira atarak para istediklerini söyleyen bir izleyici, "Para almak için yayına katıldılar" dedi.
İşte 1 Şubat canlı yayınında yaşananlar...
Ayşe, 41 yaşındaki kızı Fatma'yı aramak için başvurdu. Müge Anlı "9 Aralık'ta Konya Meram'dan kaybolmuş. Kendisinden 55 gündür haber alınamıyor. Annesini ve beni de endişelendirense kızının annesine gönderdiği sesli mesaj ve fotoğraf. Kız diyor ki 'Anne beni kurtar, ben kaçırıldım, satılıyorum, lütfen beni kurtar. Erkeklerle para karşılığında birlikte olmaya zorluyorlar, tuvaletten seni arıyorum' diyor. İşte bu ses kaydı ve görüntü beni gerçekten endişelendirdi" dedi.
Anne Ayşe "Kızım evliydi ama eşi hırsızlıktan cezaevine girdiği için kızım bende kalıyordu. İlk eşinden 2 çocuğu var, ben büyüttüm. İkinci eşinden 3 çocuğu var. Evden temizliğe gitti. Saat 4'te büyük oğluna telefon açtı. Çay koysun annem, ben geliyorum diye. Telefon kapandı, bir daha cevap alamadık sabahın 7'sine kadar. Sabahın 7'sinde açıldı, 'Ben kaçırıldım' dedi." şeklinde konuştu.