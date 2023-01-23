Müge Anlı'da tanınmıştı, acı haberi geldi! Kalbine yenildi! Dolandıran karısı hakkındaki ''Uçtu gitti kelebek gibi'' sözleriyle hafızalarda kaldı!
Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı mağdurlara tercüman olmaya devam ediyor. 3 yıl önce de evlilik vaadiyle kandırıldığını söyleyerek Anlı'dan yardım isteyen Kütahyalı Adem Ata programdaki sempatik tavırlarıyla hafızalarda yer edinmişti. Ata sayesinde programa bağlanan bir çok kişi de aynı kadın tarafından mağdur edildiğini açıklamıştı. Türkiye'nin sevgilisi haline gelen Adem Ata, Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. İşte detaylar...
Faili meçhul olaylar ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.
KÜTAHYALI ADEM ATA 34 YAŞINDA KALBİNE YENİLDİ
Dolandıran karısı hakkında ''Uçtu gitti kelebek gibi'' sözleriyle hafızalarda kalan Kütahyalı Adem'den acı haber geldi.
Aslanapa ilçesine bağlı Bezirgan köyünde oturan ve yörede "Le valla bakbi" sözleriyle tanınan 34 yaşındaki Adem Ata, Müge Anlı'da evlilik vaadiyle binlerce lira dolandıran sahte gelinlere aracı olan kişilerin bulunması için yapılan programa katılmıştı.