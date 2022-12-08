Müge Anlı'da mide bulandıran olay! Tamamen insanlık dışı! Zihinsel engelli eşini köydeki başka erkeklerle birlikte olması için...
Türkiye'nin gündemine damgasını vuran olaylara imzasını atan Müge Anlı ve ekibi, mide bulandıran bir olayı ele almaya başladı. 8 Aralık günü canlı yayına katılan Aynur Hanım, günlerdir kayıp olan ve zihinsel engelli olan ablası Elnare Kızmaz'ı aramaya geldiğini söyledi. İddiaların odağında ise Elnare Kızmaz'ın eşi Ahmet Kızmaz vardı. Aynur Hanım canlı yayında öğrendikleri karşısında şoke olurken anlatılanlar tüm Türkiye'nin midesini bulandırdı. İşte haberin detayları...
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son olaylar tüm Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü. 17 gündür kayıp olan zihinsel engelli ablası Elnare Kızmaz'ı bulmak için Müge Anlı'dan yardım isteyen Aynure Hanım, duydukları karşısında paramparça oldu. İşte Müge Anlı 8 Aralık canlı yayınında yaşananların detayları...
Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Azeri Aynure, ablası Elnare Kızmaz'ın 22 Kasım günü köyden çıkarak ortadan kaybolduğunu söyledi.
Zihinsel engelli Elnare Kızmaz tam 17 gündür kayıp. Kardeşi Aynure Hanım, ablasının bulunması için başvurup eniştesi Ahmet Kızmaz'dan şüphelendiğini söyledi.
Aynure Hanım, ablası üzerinden maddi kazanç sağlayan eniştesinden süphelendiğini söyledi. "Ablamın akıl sağlığı yerinde değil eşi de bundan faydalanıyordu galiba. Ablamı köyde kullananlar oldu diye haberler geliyordu. Başına gelen olaylardan sonra ablam ona dokunulduğunda deliriyordu. Kadını o hale getirdiler." dedi.
Ahmet Kızmaz ile evli olan Elnare Kızmaz olayında köylülerin anlattıkları tüm Türkiye'yi ayağa kaldırıldı. Canlı yayına gelen Ahmet Kızmaz, zihinsel engelli eşine öyle şeyler yapmış ki yürekleri dağladı.