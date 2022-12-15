Müge Anlı'da kanser hastası yengesinin parasını çalıp yemişti! Ezel Bayraktar Türkiye'ye saç baş yoldurdu! Canlı yayında bir anda yığıldı
Türkiye'nin gündemine vuran pek çok olayı gündeme getiren Müge Anlı, tarihinde ilk kez böylesi bir olaya şahit oldu. Kanser hastası yengesinin parasını çalıp, ortalardan kaybolduğu iddia edilen Ömer Can Aslanhan bulunmuştu. Adını Ezel Bayraktar olarak değiştirdiğini söyleyen Ömer Can Aslanhan bir dizide oynamaya başladığını ve oyuncu olacağını söyledi. Tıpku başrolünde Kenan İmirzalıoğlu'nun yer aldığı Ezel dizisi gibi. 15 Aralık canlı yayınında da sıcak gelişmeler peş peşe yaşandı. Ezel'in ailesi canlı yayına geldi, Ezel parayı ödemeyeceğini söyledi, Tuğba Hanım fenalaştı, ünlü oyuncu Şebnem Gürsoy da canlı yayına bağlandı. İşte 15 Aralık canlı yayınında yaşananlar.
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında birkaç gündür işlenen Ezel Bayraktar konusu, Ezel'in tedavi parasını yediği hasta yengesinin canlı yayında fenalaşmasıyla dikkatleri bir kez daha üzerine geçti.
Ömer olan ismini ünlü diziden esinlenerek Ezel Bayraktar yapan ve oyunculuk peşinde koştuğunu söyleyen genç adam, kanser olan yengesi Tuğba'nın 300 bin TL tedavi parasını yediğini programda açık açık itiraf etmişti. Parayı uzun vadede ancak ödeyebileceğini söyleyen Ezel'in konusu Müge Anlı'nın programında bir kez daha gündeme geldi.
Tuğba Aslanhan isimli kadın, eşi Mehmet Bey'in kardeşi Ömer'in kanser tedavi parasını alıp kaçtığını iddia ederek Müge Anlı'ya başvurmuştu.
Tedavi olmak için evlerini sattığını kredi borçları olduğu için de bu parayı bankaya yatıramadığını söyleyen mağdur çift, güvenerek parayı 26 yaşındaki Ömer Bey'e verdi. Parayı alıp kaçtığı iddia edilen Ömer Bey'in adını Ezel Bayraktar olarak değiştirmesi şaşkınlık yaratmıştı.
EZEL BAYRAKTAR OLDU
17 Ekim 2022 tarihinde Ömer Can Aslanhan mahkeme kararı ile ismini Ezel dizisinde Kenan İmirzalıoğlu'nun canlandırdığı Ezel Bayraktar karakterinin ismini aldığı ortaya çıkmıştı.