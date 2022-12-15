Müge Anlı’da kanser hastası yengesinin parasını çalıp yemişti! Ezel Bayraktar Türkiye’ye saç baş yoldurdu! Canlı yayında bir anda yığıldı

Ömer olan ismini ünlü diziden esinlenerek Ezel Bayraktar yapan ve oyunculuk peşinde koştuğunu söyleyen genç adam, kanser olan yengesi Tuğba'nın 300 bin TL tedavi parasını yediğini programda açık açık itiraf etmişti. Parayı uzun vadede ancak ödeyebileceğini söyleyen Ezel'in konusu Müge Anlı'nın programında bir kez daha gündeme geldi.