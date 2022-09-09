Müge Anlı ve eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'dan düğün fotoğrafları için karar! Gelinlik ve damatlıklı halleri gündeme bomba gibi düşmüştü meğer...
Müge Anlı ve eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'dan düğün fotoğrafları için karar! Taze çiftin sosyal medyada paylaşılan gelinlik ve damatlıklı halleri gündeme bomba gibi düşmüştü... Hayranları Müge Anlı'nın düğün fotoğraflarını beklerken üzecek haber geldi. 15. sezon yayın hayatına başladığı ilk yayın gününde eşinden kendisine gelen notu "Kocam göndermiş" sözlezriyle izleyicileriyle paylaşan Müge Anlı, eşiyle düğün fotoğraflarını yayınlayacak mı merak ediliyor. Konuyla ilgili yeni bilgi geldi. İşte detaylar...
09.09.2022 14:47 - Son Güncelleme: 09.09.2022 14:47
Müge Anlı ve eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'dan düğün fotoğrafları için karar! Gelinlik ve damatlıklı halleri gündeme bomba gibi düşmüştü...
Müge Anlı ile Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun düğün fotoğrafları büyük bir merakla bekleniyor. Özel hayatını gözler önünde yaşamayı tercih etmeyen Müge Anlı düğün fotoğraflarını ne zaman paylaşacak?