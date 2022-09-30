Müge Anlı tebessüm ettiren o paylaşımı yayınladı: “Oğlum ödev yaparken...” Beğeni yağmuruna tutuldu! Sosyal medyaya damga vurdu
ATV'nin reyting rekortmeni 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programının sunucusu Müge Anlı, Türkiye'nin her tarafına akülü ve tekerlekli sandalye yollayarak ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzattı. Anlı'nın iyilik hareketi 7'den 70'e birçok kişinin takdirini topladı. Müge Anlı'nın minik bir hayranının, ders kitabındaki 'tekerlekli sandalye' ile ilgili soruya verdiği yanıt ise tebessüm ettirdi. Minik hayranının soruya verdiği cevabı profilinde yayınlayan Müge Anlı, kısa sürede gündem oldu. İşte detaylar...
30.09.2022 19:04 - Son Güncelleme: 30.09.2022 19:04
Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla sayısız kaybı bulan ve faili meçhul cinayetleri aydınlatan Müge Anlı, eşsiz bir yardım hareketine daha imza atarak Türkiye'nin her tarafına akülü ve tekerlekli sandalye yolladı.
Müge Anlı'nın minik bir hayranının, ders kitabındaki 'tekerlekli sandalye' ile ilgili soruya verdiği yanıt ise tebessüm ettirdi.
Söz konusu paylaşımda ise "Yoksul olduğu için tekerlekli sandalyeye sahip olmayan arkadaşın için neler yapardın?" sorusuna "Müge Anlı'ya başvururdum" şeklinde yanıt verildiği görüldü.