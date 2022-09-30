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Haberler Magazin Müge Anlı tebessüm ettiren o paylaşımı yayınladı: “Oğlum ödev yaparken...” Beğeni yağmuruna tutuldu! Sosyal medyaya damga vurdu

Müge Anlı tebessüm ettiren o paylaşımı yayınladı: “Oğlum ödev yaparken...” Beğeni yağmuruna tutuldu! Sosyal medyaya damga vurdu

ATV'nin reyting rekortmeni 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programının sunucusu Müge Anlı, Türkiye'nin her tarafına akülü ve tekerlekli sandalye yollayarak ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzattı. Anlı'nın iyilik hareketi 7'den 70'e birçok kişinin takdirini topladı. Müge Anlı'nın minik bir hayranının, ders kitabındaki 'tekerlekli sandalye' ile ilgili soruya verdiği yanıt ise tebessüm ettirdi. Minik hayranının soruya verdiği cevabı profilinde yayınlayan Müge Anlı, kısa sürede gündem oldu. İşte detaylar...

30.09.2022 19:04 - Son Güncelleme: 30.09.2022 19:04
Müge Anlı tebessüm ettiren o paylaşımı yayınladı: “Oğlum ödev yaparken...” Beğeni yağmuruna tutuldu! Sosyal medyaya damga vurdu

Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla sayısız kaybı bulan ve faili meçhul cinayetleri aydınlatan Müge Anlı, eşsiz bir yardım hareketine daha imza atarak Türkiye'nin her tarafına akülü ve tekerlekli sandalye yolladı.

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Müge Anlı tebessüm ettiren o paylaşımı yayınladı: “Oğlum ödev yaparken...” Beğeni yağmuruna tutuldu! Sosyal medyaya damga vurdu

Anlı'nın eşsiz yardım hareketi 7'den 70'e birçok kişinin takdirini toplarken büyük ses getirdi.

Müge Anlı tebessüm ettiren o paylaşımı yayınladı: “Oğlum ödev yaparken...” Beğeni yağmuruna tutuldu! Sosyal medyaya damga vurdu

Müge Anlı'nın minik bir hayranının, ders kitabındaki 'tekerlekli sandalye' ile ilgili soruya verdiği yanıt ise tebessüm ettirdi.

Müge Anlı tebessüm ettiren o paylaşımı yayınladı: “Oğlum ödev yaparken...” Beğeni yağmuruna tutuldu! Sosyal medyaya damga vurdu

Bir sosyal medya kullanıcısı, oğlunun ödev kağıdını yayınlayarak şu ifadeleri kullandı: "Oğlum ödev yaparken, karşılaştığım cevaba bakın"

Müge Anlı tebessüm ettiren o paylaşımı yayınladı: “Oğlum ödev yaparken...” Beğeni yağmuruna tutuldu! Sosyal medyaya damga vurdu

Söz konusu paylaşımda ise "Yoksul olduğu için tekerlekli sandalyeye sahip olmayan arkadaşın için neler yapardın?" sorusuna "Müge Anlı'ya başvururdum" şeklinde yanıt verildiği görüldü.

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