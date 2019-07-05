GaleriMagazin

Müge Anlı o görüntüsüyle yine olay oldu! Müge Anlı reyting rekorları kıran dizide o role hayat vermiş

Müge Anlı reyting rekorları kıran dizide o role hayat vermiş... ATV ekranında yayınlanan 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programı Türkiye'nin gündemine oturmuş cinayetleri aydınlatan, kayıpları bulan ve yıllardır zirveden inmeyen fenomen programı ile ses getirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde sezon finali yapan programın yeni sezona Eylül ayı içerisinde başlaması bekleniyor. Programın başarılı sunucusu Müge Anlı'nın ise yıllar önce dönemin reyting rekorları kıran dizisinde konuk oyuncu olarak rol aldığı ortaya çıktı. İşte Anlı'nın oynadığı o dizi ve canlandırdığı rol... Öğrenince çok şaşıracaksınız!

05.07.2019 19:53 - Son Güncelleme: 05.07.2019 19:55
Müge Anlı o görüntüsüyle yine olay oldu! Müge Anlı reyting rekorları kıran dizide o role hayat vermiş

İşte Müge Anlı'nın oynadığı dizi...

Müge Anlı o görüntüsüyle yine olay oldu! Müge Anlı reyting rekorları kıran dizide o role hayat vermiş

Müge Anlı rol aldığı diziyle de gündeme geldi. Türkiye'nin 'güçlü kadın' denildiğinde akla gelen isimlerinden Müge Anlı, ATV'deki programının dışında bir de dizide oynadı. Yine programıyla bağdaşan bir iş yapan Müge Anlı, birçok oyuncuya taş çıkarttı.

Müge Anlı o görüntüsüyle yine olay oldu! Müge Anlı reyting rekorları kıran dizide o role hayat vermiş

DİZİLERDE UNUTULMAZ HAFIZLARA KAZINAN KARAKTERLER...

Müge Anlı o görüntüsüyle yine olay oldu! Müge Anlı reyting rekorları kıran dizide o role hayat vermiş

Avrupa Yakası - Gaffur

Müge Anlı o görüntüsüyle yine olay oldu! Müge Anlı reyting rekorları kıran dizide o role hayat vermiş

Ezel ve Ramiz Dayı

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Ajda Pekkan'ın son halini görenler şok oldu: Balmumu heykeline dönmüşsün! Ajda Pekkan kaç estetik operasyonu geçirdi?
Ajda Pekkan'ın son halini görenler şok oldu: Balmumu heykeline dönmüşsün! Ajda Pekkan kaç estetik operasyonu geçirdi?