Müge Anlı o görüntüsüyle yine olay oldu! Müge Anlı reyting rekorları kıran dizide o role hayat vermiş

Müge Anlı reyting rekorları kıran dizide o role hayat vermiş... ATV ekranında yayınlanan 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programı Türkiye'nin gündemine oturmuş cinayetleri aydınlatan, kayıpları bulan ve yıllardır zirveden inmeyen fenomen programı ile ses getirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde sezon finali yapan programın yeni sezona Eylül ayı içerisinde başlaması bekleniyor. Programın başarılı sunucusu Müge Anlı'nın ise yıllar önce dönemin reyting rekorları kıran dizisinde konuk oyuncu olarak rol aldığı ortaya çıktı. İşte Anlı'nın oynadığı o dizi ve canlandırdığı rol... Öğrenince çok şaşıracaksınız!

05.07.2019 19:53 - Son Güncelleme: 05.07.2019 19:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





