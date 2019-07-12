Müge Anlı lakabıyla herkesi şoke etti! Öğrenince çok şaşıracaksınız... İşte Müge Anlı'nın lakabı

ATV ekranlarının fenomen sunucusu Müge Anlı hafta içi her gün izleyici ile buluşuyor. Bu bağlamda bayahı bir göz önünde oluyor. Müge Anlı'nın programı yazın gelmesiyle birlikte final yaptı. Müge Anlı, hem karakteri hem de başarısıyla birçok kişiye örnek teşkil ediyor. Müge Anlı yaptığı programla Türkiye'nin gündeminden inmezken, hayranlarının sevgisiyle de adından sıkça söz ettiriyor. Ünlü sunucu Müge Anlı, kayıpları bulması ve cinayetleri çözmesiyle ünlendi. Müge Anlı da artık bir lakabı olan ünlüler arasına girdi. Geçtiğimiz günlerdeki Palu ailesi olayını aydınlatmasıyla yeniden gündeme gelen Müge Anlı'ya sevenleri tarafından bir lakap takıldı.

12.07.2019 21:01 - Son Güncelleme: 12.07.2019 21:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





