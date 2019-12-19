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Müge Anlı kaç yaşında? Bugün doğum günü olan Müge Anlı'nın yaşını duyanlar şaşırıyor

atv ekranlarında hafta içi her gün izleyici karşısına çıkan başarılı sunucu Müge Anlı, 7'den 70'e herkesin sevgisini kazandı. 2008 tarihinden bu yana Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ile ekranlarda olan Müge Anlı'nın bugün doğum günü. 19 Aralık doğumlu Müge Anlı, 19 Aralık canlı yayınında büyük bir sürprizle karşılaştı. Müge Anlı'nın doğum günü canlı yayında kutlandı. Peki bugün doğum günü olan Müge Anlı kaç yaşında? Müge Anlı'nın yaşını duyanlar şaşırıyor. İşte başta Müge Anlı olmak üzere ünlülerin yaşları.

19.12.2019 10:17 - Son Güncelleme: 19.12.2019 10:24
Müge Anlı kaç yaşında? Bugün doğum günü olan Müge Anlı'nın yaşını duyanlar şaşırıyor

Müge Anlı'nın doğum günü bugün canlı yayında kutlanınca herkes yaşını merak eder oldu. Müge Anlı kaç yaşında? İşte başta Müge Anlı olmak üzere ünlülerin yaşları.

Müge Anlı kaç yaşında? Bugün doğum günü olan Müge Anlı'nın yaşını duyanlar şaşırıyor

SİNEM KOBAL

31 yaşında

Müge Anlı kaç yaşında? Bugün doğum günü olan Müge Anlı'nın yaşını duyanlar şaşırıyor

ENGİN ALTAN DÜZYATAN

39 yaşında

Müge Anlı kaç yaşında? Bugün doğum günü olan Müge Anlı'nın yaşını duyanlar şaşırıyor

SERENAY SARIKAYA

28 yaşında

Müge Anlı kaç yaşında? Bugün doğum günü olan Müge Anlı'nın yaşını duyanlar şaşırıyor

PINAR ALTUĞ

44 yaşında

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