Müge Anlı ile Tatlı Sert'in avukatı Rahmi Özkan hastaneye mi kaldırıldı? Müge Anlı Rahmi Özkan'ın sağlık durumunu açıkladı
Müge Anlı ile Tatlı Sert'in avukatı Rahmi Özkan hastaneye mi kaldırıldı? Müge Anlı, Rahmi Özkan'ın sağlık durumunu Atv canlı yayınında açıkladı. Peki, 'Rahmi Özkan'ın sağlık durumu nasıl? İşte 13 yıldır Atv ekranlarında yayınlanan ve Türkiye gündemini belirleyen Müge Anlı ile Tatlı Sert ekranlarının sevilen avukatı hakkında sosyal medyada yayılan 'Rahmi Özkan öldü' haberlerine isyan eden Müge Anlı ve stüdyoda bulunan Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Şevki Sözen'den gelen açıklama...
Özkan, bu açıklamanın ardından 21, 22 ve 23 Nisan'daki programa katılmadı. Özkan'ın peş peşe 3 bölüme katılmaması sonrası bazı internet sitelerinde "Rahmi Özkan öldü mü?" haberleri çıktı. Bugün ki programın başında, çıkan haberlere isyan eden Müge Anlı, Özkan'ın tedbir amaçlı programa katılmadığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.