Müge Anlı ile Tatlı Sert'in avukatı Rahmi Özkan hastaneye mi kaldırıldı? Müge Anlı Rahmi Özkan'ın sağlık durumunu açıkladı

Özkan, bu açıklamanın ardından 21, 22 ve 23 Nisan'daki programa katılmadı. Özkan'ın peş peşe 3 bölüme katılmaması sonrası bazı internet sitelerinde "Rahmi Özkan öldü mü?" haberleri çıktı. Bugün ki programın başında, çıkan haberlere isyan eden Müge Anlı, Özkan'ın tedbir amaçlı programa katılmadığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.