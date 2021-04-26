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Müge Anlı ile Tatlı Sert'in avukatı Rahmi Özkan hastaneye mi kaldırıldı? Müge Anlı Rahmi Özkan'ın sağlık durumunu açıkladı

Müge Anlı ile Tatlı Sert'in avukatı Rahmi Özkan hastaneye mi kaldırıldı? Müge Anlı, Rahmi Özkan'ın sağlık durumunu Atv canlı yayınında açıkladı. Peki, 'Rahmi Özkan'ın sağlık durumu nasıl? İşte 13 yıldır Atv ekranlarında yayınlanan ve Türkiye gündemini belirleyen Müge Anlı ile Tatlı Sert ekranlarının sevilen avukatı hakkında sosyal medyada yayılan 'Rahmi Özkan öldü' haberlerine isyan eden Müge Anlı ve stüdyoda bulunan Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Şevki Sözen'den gelen açıklama...

26.04.2021 13:41 - Son Güncelleme: 26.04.2021 14:08
Müge Anlı ile Tatlı Sert'in avukatı Rahmi Özkan hastaneye mi kaldırıldı? Müge Anlı Rahmi Özkan'ın sağlık durumunu açıkladı

RAHMİ ÖZKAN HASTANEYE Mİ KALDIRILDI?

Müge Anlı ile Tatlı Sert'in avukatı Rahmi Özkan hastaneye mi kaldırıldı? Müge Anlı, Rahmi Özkan'ın sağlık durumunu Atv canlı yayınında açıkladı.

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Müge Anlı ile Tatlı Sert'in avukatı Rahmi Özkan hastaneye mi kaldırıldı? Müge Anlı Rahmi Özkan'ın sağlık durumunu açıkladı

Müge Anlı bugün yayınlanan canlı yayının başlarında,"Rahmi Özkan öldü mü?" haberlerine isyan etti. En son 20 Nisan'daki programa katılan Avukat Rahmi Özkan, klimalardan dolayı soğuk algınlığı yaşadığını Ramazan Ayı olması nedeniyle de oruç tutuğunu ve zorlandığını söylemişti.

Müge Anlı ile Tatlı Sert'in avukatı Rahmi Özkan hastaneye mi kaldırıldı? Müge Anlı Rahmi Özkan'ın sağlık durumunu açıkladı

Özkan, bu açıklamanın ardından 21, 22 ve 23 Nisan'daki programa katılmadı. Özkan'ın peş peşe 3 bölüme katılmaması sonrası bazı internet sitelerinde "Rahmi Özkan öldü mü?" haberleri çıktı. Bugün ki programın başında, çıkan haberlere isyan eden Müge Anlı, Özkan'ın tedbir amaçlı programa katılmadığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Müge Anlı ile Tatlı Sert'in avukatı Rahmi Özkan hastaneye mi kaldırıldı? Müge Anlı Rahmi Özkan'ın sağlık durumunu açıkladı

Açıklamanın ardından Mehmet Şevki Sözen, Müge Anlı ve Rahmi Özkan'ın yaşları merak konusu oldu. İşte Mehmet Şevki Sözen, Müge Anlı ve Rahmi Özkan başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin yaşları...

Müge Anlı ile Tatlı Sert'in avukatı Rahmi Özkan hastaneye mi kaldırıldı? Müge Anlı Rahmi Özkan'ın sağlık durumunu açıkladı

MÜGE ANLI

19 Aralık 1973