RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Galeri Magazin Müge Anlı ile Hülya Avşar meğer bir dönem birlikte kamera karşısına geçmiş! İşte ortaya çıkan görüntüler

Müge Anlı ile Hülya Avşar meğer bir dönem birlikte kamera karşısına geçmiş! İşte ortaya çıkan görüntüler

Müge Anlı ve Hülya Avşar'ın bu görüntüleri sosyal medyaya bomba gibi düştü! Birisi ekranların başarılı ismi Müge Anlı, diğeri ise attığı her adımla magazin gündeminden düşmeyen Avşar kızı... Koronavirüs salgınını sebebiyle ATV ekrana kısa bir süre veda eden Müge Anlı'nın yayın tarihi belli oldu. Heyecanlı bekleyiş devam ederken Müge Anlı hayranları başarılı sunucuyu mercek altına aldı. Özel hayatını göz önünde yaşamayı tercih etmeyen 46 yaşındaki Müge Anlı'nın televizyon hayatına ilk olarak magazin alanında başladığını öğrenenler şaşırdı. Müge Anlı ile Hülya Avşar'ın ortaya çıkan fotoğrafları ise sosyal medya gündeminde!19 Aralık 1973 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Müge Anlı, aslen Arnavut olduğunu Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında açıklamıştı!

21.05.2020 18:19 - Son Güncelleme: 21.05.2020 18:45
Müge Anlı ile Hülya Avşar meğer bir dönem birlikte kamera karşısına geçmiş! İşte ortaya çıkan görüntüler

Müge Anlı ile Hülya Avşar'ın bu fotoğrafları gündeme bomba gibi düştü! Biri Atv ekranlarının sevilen ve güvenilen yüzü Müge Anlı, biri de Türkiye'nin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hülya Avşar. Bu iki isim arasındaki bağı merak ediyorsunuzdur.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Müge Anlı ile Hülya Avşar meğer bir dönem birlikte kamera karşısına geçmiş! İşte ortaya çıkan görüntüler

Müge Anlı ile Hülya Avşar'ın yıllar öncesine ait bu görüntüleri sosyal medya gündeminde! 19 Aralık 1973 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Müge Anlı, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'ndne mezun olmuştur. Lisans eğitiminin ardından akademik kariyerine devam etmek isteyen Anlı, Kadir Has Üniversitesi'nde Hukuk üzerine Yüksek Lisans yapmıştır. Hülya Avşar ise 10 Ekim 1963 doğumludur. Anne tarafından Balıkesirli olan Avşar'ın baba tarafı Hasköy, Ardahanlıdır.

Müge Anlı ile Hülya Avşar meğer bir dönem birlikte kamera karşısına geçmiş! İşte ortaya çıkan görüntüler

MÜGE ANLI NE ZAMAN BAŞLIYOR!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı eski bölümleriyle ekrana geliyordu. Müjdeli haber geldi. Müge Anlı canlı yayın tarihi belli oldu. Koronavirüs salgınını sebebiyle ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 1 Haziran Pazartesi'nden itibaren yeniden ekranlarda olacak.

Müge Anlı ile Hülya Avşar meğer bir dönem birlikte kamera karşısına geçmiş! İşte ortaya çıkan görüntüler

Müjdeli haberin ardından özel hayatı araştırılan tecrübeli sunucunun gençlik fotoğraflarını görenler güzelliğine bir kez daha hayran kaldı. Müge Anlı ve Hülya Avşar'ın yıllar öncesine ait bu görüntüleri sizi çok şaşırtacak. İşte ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri...

Müge Anlı ile Hülya Avşar meğer bir dönem birlikte kamera karşısına geçmiş! İşte ortaya çıkan görüntüler

Aslışah Alkoçlar

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Gigi Hadid makyajsız haliyle şoke etti! Sevgilisi Zayn Malik'ten 6 aylık hamile olan Gigi'nin son haline bakın!
Gigi Hadid makyajsız haliyle şoke etti! Sevgilisi Zayn Malik'ten 6 aylık hamile olan Gigi'nin son haline bakın!