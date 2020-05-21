Müge Anlı ile Hülya Avşar meğer bir dönem birlikte kamera karşısına geçmiş! İşte ortaya çıkan görüntüler
Müge Anlı ve Hülya Avşar'ın bu görüntüleri sosyal medyaya bomba gibi düştü! Birisi ekranların başarılı ismi Müge Anlı, diğeri ise attığı her adımla magazin gündeminden düşmeyen Avşar kızı... Koronavirüs salgınını sebebiyle ATV ekrana kısa bir süre veda eden Müge Anlı'nın yayın tarihi belli oldu. Heyecanlı bekleyiş devam ederken Müge Anlı hayranları başarılı sunucuyu mercek altına aldı. Özel hayatını göz önünde yaşamayı tercih etmeyen 46 yaşındaki Müge Anlı'nın televizyon hayatına ilk olarak magazin alanında başladığını öğrenenler şaşırdı. Müge Anlı ile Hülya Avşar'ın ortaya çıkan fotoğrafları ise sosyal medya gündeminde!19 Aralık 1973 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Müge Anlı, aslen Arnavut olduğunu Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında açıklamıştı!
Müge Anlı ile Hülya Avşar'ın yıllar öncesine ait bu görüntüleri sosyal medya gündeminde! 19 Aralık 1973 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Müge Anlı, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'ndne mezun olmuştur. Lisans eğitiminin ardından akademik kariyerine devam etmek isteyen Anlı, Kadir Has Üniversitesi'nde Hukuk üzerine Yüksek Lisans yapmıştır. Hülya Avşar ise 10 Ekim 1963 doğumludur. Anne tarafından Balıkesirli olan Avşar'ın baba tarafı Hasköy, Ardahanlıdır.
MÜGE ANLI NE ZAMAN BAŞLIYOR!
Müge Anlı ile Tatlı Sert programı eski bölümleriyle ekrana geliyordu. Müjdeli haber geldi. Müge Anlı canlı yayın tarihi belli oldu. Koronavirüs salgınını sebebiyle ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 1 Haziran Pazartesi'nden itibaren yeniden ekranlarda olacak.