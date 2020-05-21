Haberler Galeri Magazin Müge Anlı ile Hülya Avşar meğer bir dönem birlikte kamera karşısına geçmiş! İşte ortaya çıkan görüntüler

Müge Anlı ile Hülya Avşar meğer bir dönem birlikte kamera karşısına geçmiş! İşte ortaya çıkan görüntüler

Müge Anlı ve Hülya Avşar'ın bu görüntüleri sosyal medyaya bomba gibi düştü! Birisi ekranların başarılı ismi Müge Anlı, diğeri ise attığı her adımla magazin gündeminden düşmeyen Avşar kızı... Koronavirüs salgınını sebebiyle ATV ekrana kısa bir süre veda eden Müge Anlı'nın yayın tarihi belli oldu. Heyecanlı bekleyiş devam ederken Müge Anlı hayranları başarılı sunucuyu mercek altına aldı. Özel hayatını göz önünde yaşamayı tercih etmeyen 46 yaşındaki Müge Anlı'nın televizyon hayatına ilk olarak magazin alanında başladığını öğrenenler şaşırdı. Müge Anlı ile Hülya Avşar'ın ortaya çıkan fotoğrafları ise sosyal medya gündeminde!19 Aralık 1973 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Müge Anlı, aslen Arnavut olduğunu Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında açıklamıştı!

21.05.2020 18:19 - Son Güncelleme: 21.05.2020 18:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





